Холодницький заявив, що не піде у відставку на вимогу Ситника

Вимоги Ситника щодо звільнення Холодницького є тиском на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що не піде у відставку попри вимоги директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Про це Холодницький сказав в інтерв'ю DW.

Зокрема, керівник САП зазначив, що висновки щодо звільнення має ухвалити кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП), і в цьому заключається місія комісії.

"А коли високопосадовці такого рангу, як пан Ситник, розказують і висловлюють свої думки і таким чином тиснуть на комісію, я вважаю що це неправильно", - сказав Холодницький.

За його словами, він не чув усіх аудіозаписів, які начебто мають довести його вину у тому що він попереджав фігурантів справ НАБУ про справи щодо них.

"Я чув те, що було продемонстровано в Youtube, те що було оприлюднено, не знаю як там була дотримана законність щодо розголошення, але я чув лише нарізки, я не чув повністю цих записів. Я чув нарізки, які можна дуже легко скомпілювати і показати так як вигідно комусь…Я впізнаю голос схожий на мій. Доки не буде висновків слідства, я не буду нічого коментувати", - зазначив керівник САП.

Холодницький зазначив, що "налаштований на бій" і готовий працювати і в нинішніх умовах конфлікту із НАБУ.

"Пан Ситник не є детективом. В мене є детективи, в мене є прокурори. Детективи підписують одні процесуальні документи. Прокурори їм погоджують чи не погоджують. І процес цей йде. Незалежно від того, що буде говорити пан Ситник, чи його спонсори, чи олігархи та інші особи, які йому співчувають, процес цей буде йти", - додав керівник САП.

Нагадаємо, раніше Артем Ситник у ході інтерв’ю DW зазначив, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів має ухвалити рекомендацію про звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.