Дисциплінарна комісія розгляне справу Холодницького 24 липня 

На засіданні буде прийнято рішення про ступінь відповідальності Холодницького

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) розгляне справу керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького 24 липня. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Перед КДКП Холодницький постане за зверненням Ситника і Луценка... На засіданні буде прийнято рішення про ступінь відповідальності за дисциплінарний проступок...В цьому випадку я буду лише клопотати, але рішення має прийняти виключно КДКП", - сказав він.

Як зазначив Луценко, засідання комісії у справі Холодницького відбудеться 24 липня.

Нагадаємо, раніше Холодницький заявляв, що не піде у відставку на вимогу директора НАБУ Артема Ситника.

Відзначимо, в одному з інтерв'ю Ситник звинуватив Холодницького в тому, що він "зливає" інформацію про розслідування фігурантам справ. Зокрема, мова йшла про справу заводу "Краян", по якій проходить мер Одеси Геннадій Труханов.