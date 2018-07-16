Дисциплінарна комісія розгляне справу Холодницького 24 липня 

Новини Надзвичайні події 16.07.2018 - 17:55
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

На засіданні буде прийнято рішення про ступінь відповідальності Холодницького

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) розгляне справу керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького 24 липня. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна

"Перед КДКП Холодницький постане за зверненням Ситника і Луценка... На засіданні буде прийнято рішення про ступінь відповідальності за дисциплінарний проступок...В цьому випадку я буду лише клопотати, але рішення має прийняти виключно КДКП", - сказав він.

Як зазначив Луценко, засідання комісії у справі Холодницького відбудеться 24 липня.

Нагадаємо, раніше Холодницький заявляв, що не піде у відставку на вимогу директора НАБУ Артема Ситника.

Відзначимо, в одному з інтерв'ю Ситник звинуватив Холодницького в тому, що він "зливає" інформацію про розслідування фігурантам справ. Зокрема, мова йшла про справу заводу "Краян", по якій проходить мер Одеси Геннадій Труханов.

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Теги:  Юрій Луценко,  Назар Холодницкий,  САП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС