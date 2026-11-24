Студенти КНУ імені Тараса Шевченка тимчасово перейшли на дистанційний формат навчання. Освітній процес відбуватиметься онлайн і на початку 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерія Копійки в інтерв'ю Українському Радіо.
Очільник КНУ розповів, що жодне з приміщень університету, насправді, "не передбачало наявності укриттів для таких ситуацій" (регулярних ворожих обстрілів).
Тобто всі наявні у виші укриття "є умовними".
"Те, що вдалося зробити під час війни, - це укриття, де можна було перечекати, пересидіти під час повітряних тривог і бомбардувань", - поділився Копійка.
Але здійснювати там повноцінне навчання, за його словами, "дуже складно".
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Ректор КНУ нагадав, що зараз безпекова ситуація у столиці "радикально змінилась".
"Ми всі розуміємо, як змінилася ситуація в Києві", - зауважив він.
Копійка додав, що "в цих умовах виводити студентів "вживу", в аудиторії (на очне навчання, - Ред.) просто неможливо", адже траплялось і таке, що "повітряні тривоги тривали по 20 годин на добу".
"Навчальний процес нереально було проводити, тому що частину часу студенти мали проводити в дорозі, добираючись до корпусів, а частину - у сховищах", - пригадав посадовець.
Тобто ситуація, за його словами, склалась така, що проводити онлайн-заняття стало легше, ніж "намагатися переміщуватися зі звичайних аудиторій до укриття".
"На жаль, в університеті на сьогоднішній день ми маємо, мабуть, близько 10% приміщень, придатних для проведення аудиторних занять (в укриттях, - Ред.)", - констатував очільник вишу.
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Копійка повідомив, що зараз у КНУ зробили "канікулярну паузу" до 1 березня 2027 року.
Таке рішення, за його словами, схвалили для того, щоб спрямувати всі наявні ресурси на збільшення кількості приміщень в укриттях, де можна буде проводити заняття (в офлайн-форматі).
Для цього планується, за його словами, залучити внутрішні будівельні бригади та додаткове фінансування.
"Сподіваюся, до 1 березня нам вдасться облаштувати достатню кількість посадкових місць в укриттях, щоб повернутись до очного навчання... Хоча б у ротаційному форматі", - зауважив ректор КНУ.
Адже чимало речей у процесі навчання "неможливо повноцінно реалізувати онлайн" (особливо це стосується лабораторних занять).
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Оскільки студенти КНУ навчатимуться до березня, фактично, заочно (не будуть відвідувати аудиторії та лабораторні заняття), увагу ректора звернули на суттєву різницю в оплаті навчання (для студентів денної та заочної форми).
Тобто чи отримають студенти компенсацію за те, що замість очного навчання тимчасово перейдуть на дистанційний формат?
Копійка зауважив, що це - цілком логічне запитання, адже різниця у вартості - насправді суттєва. Проте прямої відповіді на нього не дав.
"Водночас ми розраховуємо, що вже з 1 березня зможемо повернутися до очного навчання, офлайн", - наголосив він натомість.
Посадовець повідомив також, що з огляду на запровадження у КНУ дистанційного навчання, вирішено було реорганізувати навчальний процес (щоб максимально запобігти освітнім втратам):
"Ми розраховуємо, що тоді (з березня, якщо вдасться облаштувати достатню кількість місць в укриттях, - Ред.) ці заняття вже зможемо проводити очно", - підсумував Копійка.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у вишах повторно перевірять навчання студентів 25+ років - їхня кількість зросла у сім разів, хоча відраховано вже близько 50 тисяч чоловіків.
Крім того, ми пояснювали, що важливо знати про "Зимовий вступ" - хто може пройти нульовий курс і отримати до 3 тисяч гривень на місяць.
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