Дистанционное минирование и обстрелы: боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"

В четверг, 15 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности по прекращению огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Новозвановка. Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем. Также оккупанты обстреливали позиции ООС вблизи поселка Зайцево из стрелкового оружия. Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское российско-оккупационные войска совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.