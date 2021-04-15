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Дистанционное минирование и обстрелы: боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"

Новина українською → Донбасс, Четверг 15 апреля 2021 18:26
Дистанционное минирование и обстрелы: боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину" Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 15 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности по прекращению огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Новозвановка. Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.

Также оккупанты обстреливали позиции ООС вблизи поселка Зайцево из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское российско-оккупационные войска совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Напомним, за минувшие сутки, 14 апреля, боевики восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, боевики накапливают вооружение на Донбассе. Это зафиксировали беспилотники ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинский военный получил ранение в результате вражеского обстрела.

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