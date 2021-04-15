Дистанционное минирование и обстрелы: боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"
В четверг, 15 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности по прекращению огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Новозвановка. Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.
Также оккупанты обстреливали позиции ООС вблизи поселка Зайцево из стрелкового оружия.
Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское российско-оккупационные войска совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Напомним, за минувшие сутки, 14 апреля, боевики восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.
Кроме того, боевики накапливают вооружение на Донбассе. Это зафиксировали беспилотники ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что на Донбассе украинский военный получил ранение в результате вражеского обстрела.