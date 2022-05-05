"Дистанционно". В КГГА рассказали, как завершится учебный год для школьников

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что школьники завершат учебный год в режиме онлайн. При этом сейчас детские садики готовятся к работе в военное время.

"Образовательные услуги для школьников предоставляются дистанционно. Есть соответствующие нормативные документы МОН, которые говорят о том, что мы этот учебный год закончим в режиме онлайн", - сообщил он.

Замглавы КГГА также добавил, что рассматривается возможность открыть часть садиков.



"Садики в Киеве готовятся к работе в условиях военного положения. Мы рассматриваем возможность открыть очередные садики, чтобы дать родителям возможность работать, но этот вопрос пока дискуссионный, потому что нужно соответствовать всем правилам безопасности, собирая детей в одном месте", - подчеркнул он.