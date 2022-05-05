"Дистанційно". У КМДА розповіли, як завершиться навчальний рік для школярів

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що школярі завершать навчальний рік в режимі онлайн. При цьому зараз дитячі садки готуються до роботи у воєнний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Освітні послуги для школярів надаються дистанційно. Є відповідні нормативні документи МОН, які говорять про те, що ми цей навчальний рік закінчимо в режимі онлайн", - повідомив він.

Заступник голови КМДА також додав, що розглядається можливість відкрити частину садочків.



"Садочки в Києві готуються до роботи в умовах воєнного стану. Ми розглядаємо можливість відкрити чергові садочки, щоб дати батькам можливість працювати, але це питання поки дискусійне, тому що потрібно відповідати всім правилам безпеки, збираючи дітей в одному місці", - підкреслив він.