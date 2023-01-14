Дістанемо кожного нелюда: Подоляк нагадав про єдиний варіант завершення війни

Російські нелюди вдались до чергового терористичного акту проти України під час удару по житловому будинку в Дніпрі. Війна повинна завершитись лише перемогою нашої країни та покарання для усіх російських нікчем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
За словами Подоляка, Росія умисно вдається до терористичних актів, вкотре підтверджуючи публічно те, що росіяни лише здатні вбивати та руйнувати. Для перемоги України, зупинки війни й покарання усіх російських нелюдів необхідно виконати декілька простих кроків:
"Це брехня, під скребучі звуки якої вони навмисне б'ють ракетою по багатоквартирному будинку, щоб кричати від радості. Точно хочете бачити ці вимазані чужою кров'ю обличчя?", - пише Подоляк.
"Просто потрібна зброя. Багато зброї. Прямо зараз. Тому виберіть для себе опцію: дати зброю або мовчки дивитися на те, як російський убивця вбиває цивільних", - додав радник голови Офісу президента.
"Тому що немає іншого виходу. Тому що це справедливо", - зауважив Подоляк.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.
Також під час масштабної тривоги російські військові влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Наразі під завалами перебувають цивільні.
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