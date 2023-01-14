Достанем каждого изверга: Подоляк напомнил о единственном варианте завершения войны

Российские изверги прибегли к очередному террористическому акту против Украины во время удара по жилому дому в Днепре. Война должна завершиться только победой нашей страны и наказание для всех русских ничтожеств.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
По словам Подоляка, Россия намеренно прибегает к террористическим актам, в очередной раз подтверждая публично то, что россияне только способны убивать и разрушать. Для победы Украины, остановки войны и наказания всех русских извергов необходимо выполнить несколько простых шагов:
"Это ложь, под скребущие звуки которой они умышленно бьют ракетой по многоквартирному дому, чтобы кричать от радости. Точно хотите видеть эти вымазанные чужой кровью лица?", - пишет Подоляк.
"Просто нужно оружие. Много оружия. Прямо сейчас. Поэтому выберите для себя опцию: дать оружие или молча смотреть на то, как российский убийца убивает гражданских", - добавил советник главы Офиса президента.
"Потому что нет другого выхода. Потому что это справедливо", - заметил Подоляк.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного обстрела со стороны России по территории Украины 14 января в режиме онлайн.
Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре. В настоящее время под завалами находятся гражданские.
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