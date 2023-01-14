Достанем каждого изверга: Подоляк напомнил о единственном варианте завершения войны

По словам Подоляка, Россия намеренно прибегает к террористическим актам, в очередной раз подтверждая публично то, что россияне только способны убивать и разрушать. Для победы Украины, остановки войны и наказания всех русских извергов необходимо выполнить несколько простых шагов:

прекратить обращать внимание на россиян и их лживые заявления;

"Это ложь, под скребущие звуки которой они умышленно бьют ракетой по многоквартирному дому, чтобы кричать от радости. Точно хотите видеть эти вымазанные чужой кровью лица?", - пишет Подоляк.

прекратить предлагать "мирные планы", "турецкие столы переговоров", "гаранты для России". Это только кормит жалких убийц и рождает в них желание убивать еще больше. Вышеупомянутые предложения только затягивают войну тогда, когда убийцы должны быть наказаны;

Украина требует как можно больше оружия, чтобы наказывать оккупантов и заставить их платить.

"Просто нужно оружие. Много оружия. Прямо сейчас. Поэтому выберите для себя опцию: дать оружие или молча смотреть на то, как российский убийца убивает гражданских", - добавил советник главы Офиса президента.

очередной никчемный командующий оккупационными войсками в Украине Валерий Герасимов не умеет воевать и прибегает к тактике убийства гражданских, запугивания и открытого геноцида;

партнерам Украины, которые предлагают "искать выход", лучше стоять молча за спиной, пока украинцы ломают хребет России.

"Потому что нет другого выхода. Потому что это справедливо", - заметил Подоляк.