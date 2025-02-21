Дістане до Москви: українську ракету "Трембіта" вперше показали на виставці

Нову українську розробку вперше показали на форумі оборонних інновацій у Києві. Ракета "Трембіта", за словами розробників, здатна дістати до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
За повідомленням віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова, 21 лютого у Києві провели найбільший форум оборонних інновацій за всю історію України. На виставці Defense Tech Innovations Forum продемонстрували сотні різних технологій - від БпЛА до ракет.
На цьому форумі вперше зблизька показали дрон-ракету "Трембіта" українського виробництва. Це крилата ракета, яка летить зі швидкістю до 400 км/год.
Фото: українська ракета "Трембіта" (t.me/zedigital/5491)
За словами розробників, бойова частина ракети важить 20 кілограмів.
"Дістає стратегічні цілі противника. Дістане і до Москви", - впевнені розробники "Трембіти".
Як повідомили на виставці, менша версія "Трембіти" призначена для використання у ролі фальш-цілі. Однак компанія вже працює над розробкою бойової кодифікації цього варіанту ракети.
Про розробку "Трембіти" стало відомо ще навесні 2023 року. Над проєктом працювали інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS за участю волонтерів громадської організації "Відсіч". Мета - отримати малу крилату ракету для ураження ворожих об'єктів і виснаження засобів ППО противника.
"Наша проста ракета незрівнянно дешевша, ніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога", - говорили тоді розробники.
Детальніше про розробку ракети "Трембіта" читайте у матеріалі РБК-Україна.
Додамо також, що нещодавно Володимир Зеленський показав зброю українського виробництва, продемонструвавши озброєння вітчизняного виробництва. Серед них снаряди, а також безпілотники.
Президент розповів, що з початку повномасштабної війни виробництво власної зброї в Україні значно збільшилось. Так, вітчизняне виробництво озброєння зросло до 34% від загального обсягу, порівняно з менш як 10% раніше.