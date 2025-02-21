Достанет до Москвы: украинскую ракету "Трембита" впервые показали на выставке

По сообщению вице-премьер-министра Михаила Федорова, 21 февраля в Киеве провели крупнейший форум оборонных инноваций за всю историю Украины. На выставке Defense Tech Innovations Forum продемонстрировали сотни различных технологий - от БпЛА до ракет.

На этом форуме впервые вблизи показали дрон-ракету "Трембита" украинского производства. Это крылатая ракета, которая летит со скоростью до 400 км/ч.

Фото: украинская ракета "Трембита" (t.me/zedigital/5491)

По словам разработчиков, боевая часть ракеты весит 20 килограммов.

"Достает стратегические цели противника. Достанет и до Москвы", - уверены разработчики "Трембиты".

Как сообщили на выставке, меньшая версия "Трембиты" предназначена для использования в качестве фальш-цели. Однако компания уже работает над разработкой боевой кодификации этого варианта ракеты.

Что известно о характеристиках и назначении "Трембиты"

О разработке "Трембиты" стало известно еще весной 2023 года. Над проектом работали инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS при участии волонтеров общественной организации "Отпор". Цель - получить малую крылатую ракету для поражения вражеских объектов и истощения средств ПВО противника.

"Наша простая ракета несравненно дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага", - говорили тогда разработчики.

Подробнее о разработке ракеты "Трембита" читайте в материале РБК-Украина.