Дістане до Москви? Виробник "Фламінго" показав випробування балістичної ракети

Українська компанія Fire Point опублікувала відео випробування нової балістичної ракети FP-7. Ракета здатна вражати цілі на відстані до 200 кілометрів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у X співзасновника компанії Fire Point Дениса Штилермана.
Читайте також: Перші пуски, переваги й ризики: що відомо про українську ракету "Фламінго"
"Ось невелике відео. Без контексту. Контекст пізніше", - написав Штилерман.
FP-7 - українська балістична ракета малої дальності від компанії Fire Point. Її створено для точних ударів по наземних цілях - за аналогією з американськими ракетами ATACMS.
Раніше медіа Defender Media розповідало про характеристики ракети FP-7 та майбутньої FP-9, яка має бути більш потужною.
В основі конструкції FP-7 - радянська зенітна ракета С-400. Ракета належить до класу "земля-земля" і потребує спеціальних пускових установок. За словами виробника, це питання вже вирішено.
Запуск серійного виробництва FP-7 планувався на кінець 2025 року. Паралельно компанія розробляє ракету FP-9 із заявленою дальністю до 855 кілометрів. Її розробку мають розпочати у 2026 році.
Із дальністю 200 км FP-7 здатна вражати Бєлгород, Брянськ та інші міста, розташовані поблизу українського кордону. До Москви цією ракетою не дістати.
Нагадаємо, Україна активно нарощує власне ракетне виробництво з початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про необхідність збільшення кількості українських ракет та розширення їхньої дальності. За його словами, Україна має стати країною, що забезпечує себе зброєю самостійно.
Окрім Fire Point, над ракетними розробками працюють й інші українські компанії та державні підприємства. Курс на власну далекобійну зброю - один із пріоритетів оборонно-промислового комплексу країни.
Fire Point також виготовляє крилату ракету FP-5 «Фламінго». Вона вже застосовується та стала першою серійною ракетою компанії. FP-7 стане наступним кроком у лінійці озброєнь виробника.