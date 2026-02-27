Дістане до Москви? Виробник "Фламінго" показав випробування балістичної ракети

"Ось невелике відео. Без контексту. Контекст пізніше", - написав Штилерман.

Що таке FP-7

FP-7 - українська балістична ракета малої дальності від компанії Fire Point. Її створено для точних ударів по наземних цілях - за аналогією з американськими ракетами ATACMS.

Раніше медіа Defender Media розповідало про характеристики ракети FP-7 та майбутньої FP-9, яка має бути більш потужною.

В основі конструкції FP-7 - радянська зенітна ракета С-400. Ракета належить до класу "земля-земля" і потребує спеціальних пускових установок. За словами виробника, це питання вже вирішено.

Фото: українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 (Defender Media)

Технічні характеристики

Дальність - до 200 км

- до 200 км Бойова частина - 150 кг

- 150 кг Максимальна швидкість - 1500 м/с

- 1500 м/с Середня швидкість - 800 м/с

- 800 м/с Відхилення від цілі - 14 метрів

- 14 метрів Максимальний час польоту - 250 секунд

Запуск серійного виробництва FP-7 планувався на кінець 2025 року. Паралельно компанія розробляє ракету FP-9 із заявленою дальністю до 855 кілометрів. Її розробку мають розпочати у 2026 році.

Куди може дістати ракета

Із дальністю 200 км FP-7 здатна вражати Бєлгород, Брянськ та інші міста, розташовані поблизу українського кордону. До Москви цією ракетою не дістати.

Що відомо про ракетну програму України та вже наявні розробки

Нагадаємо, Україна активно нарощує власне ракетне виробництво з початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про необхідність збільшення кількості українських ракет та розширення їхньої дальності. За його словами, Україна має стати країною, що забезпечує себе зброєю самостійно.