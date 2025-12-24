Десантники показали відео знищення російської САУ "Гвоздика" на Курщині

В пресслужбі окремо підкреслили, що знищена російська 122-мм самохідна гармата 2С1 "Гвоздика" переховувалася на території населеного пункту Кульбаки Курської області, за сім кілометрів від кордону України. Окупанти використовували САУ для обстрілів Сумської області України.

Проте десантники виявили гармату завдяки повітряній розвідці та завдали по САУ точного удару. Одиницю техніки щонайменше виведено з ладу. При цьому САУ стала вже четвертою гарматою, яку росіяни втратили в смузі відповідальності 78 ОДШБр за листопад. Підрозділи безпілотних систем бригади впродовж останнього місяця осені показали гарні результати:

знищено 50 російських окупантів;

поранено 73 окупанти;

уражено 195 укриттів ворога, з них 40 повністю знищено;

знищено два укриття пілотів російських дронів;

знищено 10 безпілотників ворога;

знищено 3 одиниці легкої автомобільної техніки;

знищено 5 мотоциклів;

знищено 3 позиції кулеметів та АГС;

знищено 4 гармати (в тому числі вищевказана САУ "Гвоздика");

знищено 1 міномет;

знищено 30 антен зв'язку росіян.

Загальна кількість уражених впродовж листопада цілей - 416. Також в бригаді показали удар по САУ "Гвоздика" та підбірку інших уражень російських окупантів пілотами бригади на Північно-Слобожанському напрямку.