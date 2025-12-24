Десантники показали відео знищення російської САУ "Гвоздика" на Курщині

Українські військові на Північно-Слобожанському напрямку за листопад знищили 50 російських солдатів, сотні укриттів та десятки одиниць техніки. Зокрема було знищено російську САУ "Гвоздика" на території Курської області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби 78-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.
В пресслужбі окремо підкреслили, що знищена російська 122-мм самохідна гармата 2С1 "Гвоздика" переховувалася на території населеного пункту Кульбаки Курської області, за сім кілометрів від кордону України. Окупанти використовували САУ для обстрілів Сумської області України.
Проте десантники виявили гармату завдяки повітряній розвідці та завдали по САУ точного удару. Одиницю техніки щонайменше виведено з ладу. При цьому САУ стала вже четвертою гарматою, яку росіяни втратили в смузі відповідальності 78 ОДШБр за листопад. Підрозділи безпілотних систем бригади впродовж останнього місяця осені показали гарні результати:
Загальна кількість уражених впродовж листопада цілей - 416. Також в бригаді показали удар по САУ "Гвоздика" та підбірку інших уражень російських окупантів пілотами бригади на Північно-Слобожанському напрямку.
Нагадаємо, що тим часом російська армія намагається розширити свій плацдарм біля населених пунктів Серебрянка та Дронівка. Ситуація на північному сході від Сіверська - надскладна.
Раніше також повідомлялося, що російські війська активізували дії вздовж річки Сіверський Донець, намагаючись здійснити форсування на окремих ділянках. Метою таких дій є проникнення в Закітне та закріплення на панівних висотах, контроль над якими має ключове значення для оборони українських позицій.