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Дисквалификация российского биатлониста принесла Украине три золотые награды

Новости » Спорт    26.06.2019 - 17:37
Дисквалификация российского биатлониста принесла Украине три золотые награды
Фото: сборная Украины по биатлону (twitter.com/biathloncomua)

Три золота вместо серебра в копилку сборной Украины

Дисквалификация российского биатлониста Александра Печенкина приносит Украине 3 победы в эстафетных гонках постфактум. Об этом сообщает biathlon.com.ua.

В частности, золото в мужской эстафете Чемпионата Европы сезона 2014/2015 (Артем Тищенко, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный). Тогда лишь 14 секунд отделили нашу команду от первого места, теперь же, четыре с лишним года спустя, оно по праву принадлежит украинским мужчинам.

Еще одно золото (но уже шестилетней давности) получает украинская сборная в смешанной эстафете в сезоне 2012/2013 в рамках Кубка IBU в Риднау-валь-Риданна (Яна Бондарь, Инна Супрун, Роман Прима, Олег Бережной). 

И третья эстафета, где дисквалификация Печенкина забрала у россиян незаслуженно добытое золото – это смешанная эстафета в рамках зимней Универсиады 2013 года в Трентино (Ирина Варвинец, Яна Бондарь, Виталий Кильчицкий, Дмитрий Пидручный).

Итого, украинская команда вместо трех вторых мест отныне имеет три победы и, соответственно, золотые медали в копилку сборной. При этом по 2 медали высшего достоинства вместо серебряных появятся в активе Дмитрия Пидручного и Яны Бондарь.

Напомним, МОК перераспределил отобранные у российских бобслеистов медали Игр в Сочи.

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