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Дискваліфікація російського біатлоніста принесла Україні три золоті нагороди

Новини » Спорт    26.06.2019 - 17:37
Дискваліфікація російського біатлоніста принесла Україні три золоті нагороди
Фото: збірна України з біатлону (twitter.com/biathloncomua)

Три золота замість срібла в скарбничку збірної України

Дискваліфікація російського біатлоніста Олександра Печенкина приносить Україні 3 перемоги в естафетних перегонах постфактум. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Зокрема, золото в чоловічій естафеті Чемпіонату Європи сезону 2014/2015 (Артем Тищенко, Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний). Тоді лише 14 секунд відокремили нашу команду від першого місця, тепер же, чотири з гаком роки, воно по праву належить українським чоловікам.

Ще одне золото (але вже шестирічної давності) отримує українська збірна в змішаній естафеті в сезоні 2012/2013 в рамках Кубка IBU в Ріднау-валь-Ріданна (Яна Бондар, Інна Супрун, Роман Прима, Олег Бережний).

І третя естафета, де дискваліфікація Печенкина забрала у росіян незаслужено добуте золото - це змішана естафета в рамках зимової Універсіади 2013 року в Трентіно (Ірина Варвинець, Яна Бондар, Віталій Кільчицький, Дмитро Підручний).

Разом, українська команда замість трьох других місць відтепер має три перемоги і, відповідно, золоті медалі в скарбничку збірної. При цьому по 2 медалі вищого ґатунку замість срібних з'являться в активі Дмитра Підручного і Яни Бондар.

Нагадаємо, МОК перерозподілив відібрані у російських бобслеїстів медалі Ігор в Сочі.

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