Дисквалификация Неймара в Лиге чемпионов сокращена

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок дисквалификации нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, распространяющуюся на еврокубковые матчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Бразилец пропустит не три поединка группового турнира Лиги чемпионов, а всего два. Таким образом, форвард сможет принять участие во встрече 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге", но пропустит встречи с мадридским "Реалом" и стамбульским "Галатасараем" в 1 и 2 турах соответственно.

Бразилец был отстранен за критику в адрес судей, обсуживавших ответный матч 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3). По окончании встречи, в которой Неймар не участвовал из-за травмы, форвард неуважительно высказался о работе арбитров в социальных сетях.

Парижане обратились в CAS после того, как летом УЕФА отклонил апелляцию ПСЖ о сокращении дисквалификации.

Напомним, ПСЖ может остаться без поддержки фанатов на матче с мадридским "Реалом" в рамках 1 тура группового раунда Лиги чемпионов.