ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Форвард ПСЖ пропустит матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Новости » Спорт    12.09.2019 - 12:52
Форвард ПСЖ пропустит матч с "Реалом" в Лиге чемпионов
Фото: Килиан Мбаппе (psg.fr)

Мбаппе не успевает восстановиться после травмы

Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустит первый матч группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала". По информации издания Le Parisien, футболист не успевает полностью восстановиться после повреждения.

Форвард получил травму в матче 3 тура чемпионата Франции против "Тулузы" (4:0) и покинул поле в середине второго тайма. Француз получил повреждение мышцы бедра.

Отмечается, что Мбаппе уже приступил к тренировкам, однако пока не готов к выходу на футбольное поле.

Француз будет вынужден пропустить ближайший поединок Лиги 1 против "Страсбурга", который состоится 14 сентября.

Также форвард из-за травмы уже не сыграл за сборную Франции в матчах отбора на Евро-2020 против Албании (4:1) и Андорры (3:0).

В текущем сезоне Мбаппе провел за парижан 4 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Матч 1 тура Лиги чемпионов ПСЖ - "Реал" состоится 18 сентября.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды Тухеля 9 очков после четырех туров.

Напомним, Роналду надеется выиграть с "Ювентусом" Лигу чемпионов в этом сезоне.

В Лигу чемпионов заявлено 12 футболистов сборной Украины Лунин вошел в топ-60 лучших молодых игроков мира
Новости Украины РеалПСЖтравмаЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь