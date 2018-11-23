Климкин: мы не дискутируем с Венгрией о толковании украинских законов в Украине

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Ранее глава МИД Венгрии заявлял, что Будапешт не нарушает украинские законы, выдавая венгерские паспорта

Украина не дискутирует с Венгрией о толковании украинских законов на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментрируя заявление главы МИД Венгрии о законности выдачи венгерских паспортов на Закарпатье, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

Также глава МИД Украины отметил, что в Киеве 28 ноября состоятся украинско-венгерские консульские консультации.

"Мы не дискутируем с венгерской стороной как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и много других важных вопросов обсудим на украинско-венгерских консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с П.Сийярто", - написал Климкин.



Напомним, вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нарушал украинские законы во время выдачи венгерских паспортов на Закарпатье в Берегово.

На вопрос для чего Венгрия предоставляет гражданство украинцам, Сийярто ответил, что "нигде в украинском законодательстве не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено".

"Да, конечно, двойное гражданство - это феномен, который существует и признается во всей Европе. Есть другие соседки Украины, такие как Румыния, в которых законодательство разрешает двойное гражданство. В международном праве четко прописано, кто имеет право на двойное гражданство. И на Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству имеют право на двойное гражданство", - заявил он.