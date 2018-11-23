ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Климкин: мы не дискутируем с Венгрией о толковании украинских законов в Украине

Новости » Политика    23.11.2018 - 15:13
Климкин: мы не дискутируем с Венгрией о толковании украинских законов в Украине
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Ранее глава МИД Венгрии заявлял, что Будапешт не нарушает украинские законы, выдавая венгерские паспорта

Украина не дискутирует с Венгрией о толковании украинских законов на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментрируя заявление главы МИД Венгрии о законности выдачи венгерских паспортов на Закарпатье, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

Также глава МИД Украины отметил, что в Киеве 28 ноября состоятся украинско-венгерские консульские консультации.

"Мы не дискутируем с венгерской стороной как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и много других важных вопросов обсудим на украинско-венгерских консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с П.Сийярто", - написал Климкин.

Климкин: мы не дискутируем с Венгрией о толковании украинских законов в Украине
Напомним, вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нарушал украинские законы во время выдачи венгерских паспортов на Закарпатье в Берегово.

На вопрос для чего Венгрия предоставляет гражданство украинцам, Сийярто ответил, что "нигде в украинском законодательстве не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено".

"Да, конечно, двойное гражданство - это феномен, который существует и признается во всей Европе. Есть другие соседки Украины, такие как Румыния, в которых законодательство разрешает двойное гражданство. В международном праве четко прописано, кто имеет право на двойное гражданство. И на Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству имеют право на двойное гражданство", - заявил он.

Сиярто: нигде в законах Украины не сказано, что венгерский паспорт - преступление Венгрия продолжает блокировать сближение Киева с альянсом, - Сийярто
Новости Украины Павел КлимкинВенгрияпаспорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь