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Клімкін: ми не дискутуємо з Угорщиною про тлумачення українських законів в Україні

Новини » Політика    23.11.2018 - 15:13
Клімкін: ми не дискутуємо з Угорщиною про тлумачення українських законів в Україні
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Раніше глава МЗС Угорщини заявляв, що Будапешт не порушує українські закони, видаючи угорські паспорти

Україна не дискутуємо з Угорщиною про тлумачення українських законів на території України. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи заяву глави МЗС Угорщини щодо законності видачі угорських паспортів на Закарпатті, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Twitter.

Також глава МЗС України зазначив, що в Києві 28 листопада відбудуться українсько-угорські консульські консультації.

"Ми не дискутуємо з угорською стороною як мають тлумачитися українські закони на українській території. Саме це і багато інших важливих питань обговоримо на українсько-угорських консульських консультаціях 28 листопада у Києві, а також під час моїх наступних зустрічей з П.Сіярто", - написав Клімкін.

Клімкін: ми не дискутуємо з Угорщиною про тлумачення українських законів в УкраїніНагадаємо, учора міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не порушував українські закони під час видачі угорських паспортів на Закарпатті у Берегові. 

На запитання для чого Угорщина надає громадянство українцям, Сіярто відповів, що "ніде в українському законодавстві не сказано, що мати паспорт іншої країни - це злочин чи це заборонено".

"Так, звісно, подвійне громадянство – це феномен, який існує та визнається в усій Європі. Є інші сусідки України, такі як Румунія, в яких законодавство дозволяє подвійне громадянство. У міжнародному праві чітко прописано, хто має право на подвійне громадянство. І на Закарпатті живуть угорці, які, згідно з угорським законодавством мають право на подвійне громадянство", - заявив він.

Сіярто: ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - злочин Угорщина продовжує блокувати зближення Києва з альянсом, - Сійярто
Новини України Павло КлімкінУгорщинапаспорт
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