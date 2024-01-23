Дискусії не актуальні. У Швеції відповіли на заклик Орбана обговорити з ним вступ до НАТО

"Я не бачу сенсу вести переговори в цій ситуації", - сказав він.

Про що йдеться

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа шведському уряду із запрошенням до поглибленого політичного діалогу, зокрема в рамках безпеки та оборони як союзників у рамках НАТО.

У соціальній мережі X Віктор Орбан пише, що запрошення Ульфа Крістерссона пов'язане з переговорами про членство Швеції в НАТО.

Однак, за словами міністра закордонних справ Тобіаса Більстрема, у листі, направленому до відомства, про переговори немає згадки.

Рішення про візит до Угорщини поки що немає

"Зараз ми проаналізуємо цей лист. У нас дуже широка співпраця між Швецією та Угорщиною, тому не бракує причин для продовження обговорення. Зараз ми прагнемо до конструктивного діалогу", - додав міністр.

Глава МЗС також побажав не відповідати, чи має намір Ульф Крістерссон прийняти запрошення Віктора Орбана.

"У цій ситуації треба спочатку подумати, про що сигналізує цей лист. Важливо продовжувати діалог, і ми можемо робити це на різних рівнях", - сказав Більстрем.

Жодних вимог до Швеції не висувалося

Міністр підкреслив, що Угорщина поки що не висунула жодних умов для схвалення заявки Швеції в НАТО. Тільки Туреччина зробила це.

"На даний момент я не бачу причин для змін у цьому питанні. Ми сподіваємося, що Угорщина ратифікує угоду якомога швидше", - сказав Тобіас Більстрьом.

За словами міністра закордонних справ, деякі переговори не актуальні. Він сказав, що країни можуть продовжувати вести діалог і обговорювати питання і не бракує тем, про які можна поговорити.

Угорщина досі не схвалила заявку Швеції на вступ в НАТО

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією. Обидві країни переглянули політику позаблоковості після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія вступила до НАТО у червні 2023 року. Заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, окрім Туреччини та Угорщини.

Попри обіцянку Будапешта, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції, це здається неминучим, оскільки Туреччина наближається до схвалення.

Раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що схвалення Угорщиною шляхом ратифікації парламентом є простою формальністю, оскільки питання вже обговорювалося та вирішувалося у комітетах.

Останнім часом голосування у парламенті кілька разів переносилося. Угорські політики вимагають пояснень щодо критики демократичного розвитку країни, аналогічної стурбованості, вираженої багатьма іншими європейськими політиками.

А сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем'єр-міністра Швеції відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до НАТО.