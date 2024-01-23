Дискуссии не актуальны. В Швеции ответили на призыв Орбана обсудить с ним вступление в НАТО

"Я не вижу смысла вести переговоры в этой ситуации", - сказал он.

О чем идет речь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо шведскому правительству с приглашением к углубленному политическому диалогу, в частности в рамках безопасности и обороны как союзников в рамках НАТО.

В социальной сети X Виктор Орбан пишет, что приглашение Ульфа Кристерссона связано с переговорами о членстве Швеции в НАТО.

Однако, по словам министра иностранных дел Тобиаса Бильстрема, в письме, направленном в ведомство, о переговорах нет упоминания.

Решения о визите в Венгрию пока нет

"Сейчас мы проанализируем это письмо. У нас очень широкое сотрудничество между Швецией и Венгрией, поэтому хватает причин для продолжения обсуждения. Сейчас мы стремимся к конструктивному диалогу", - добавил министр.

Глава МИД также пожелал не отвечать, намерен ли Ульф Кристерссон принять приглашение Виктора Орбана.

"В этой ситуации надо сначала подумать, о чем сигнализирует это письмо. Важно продолжать диалог, и мы можем делать это на разных уровнях", - сказал Бильстрем.

Никаких требований к Швеции не предъявлялось

Министр подчеркнул, что Венгрия пока не выдвинула никаких условий для одобрения заявки Швеции в НАТО. Только Турция сделала это.

"На данный момент я не вижу причин для изменений в этом вопросе. Мы надеемся, что Венгрия ратифицирует соглашение как можно скорее", - сказал Тобиас Бильстрем.

По словам министра иностранных дел, некоторые переговоры не актуальны. Он сказал, что страны могут продолжать вести диалог и обсуждать вопросы и нет недостатка в темах, о которых можно поговорить.

Венгрия до сих пор не одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО

Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией. Обе страны пересмотрели политику внеблоковости после полномасштабного вторжения России в Украину. Финляндия вступила в НАТО в июне 2023 года. Заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Несмотря на обещание Будапешта, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции, это кажется неизбежным, поскольку Турция приближается к одобрению.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что одобрение Венгрией путем ратификации парламентом является простой формальностью, поскольку вопрос уже обсуждался и решался в комитетах.

В последнее время голосование в парламенте несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками.

А сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил премьер-министра Швеции посетить его страну и провести переговоры по вступлению в НАТО.