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Парламент Туреччини може схвалити вступ Швеції до НАТО вже сьогодні

Туреччина, Вівторок 23 січня 2024 09:56
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Парламент Туреччини може схвалити вступ Швеції до НАТО вже сьогодні Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Генеральна асамблея парламенту Туреччини у вівторок, 23 січня, обговорить заявку Швеції на членство в НАТО. Очікується, що після схвалення парламентом президент Реджеп Тайіп Ердоган підпише закон, завершивши тривалий процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Швеція та Фінляндія подали заявки на приєднання до альянсу у 2022 році після вторгнення Росії в України. Але член НАТО Туреччина висловила заперечення щодо того, що обидві країни захищають угруповання, які Анкара вважає терористичними.

Туреччина підтримала заявку Фінляндії на членство у квітні минулого року, але, як і Угорщина, змусила Швецію чекати, доки вона не посилить свою позицію щодо місцевих членів Робочої партії Курдистану (РПК), яку Європейський Союз та США також вважають терористичним угрупуванням.

У відповідь Стокгольм представив новий законопроект про боротьбу з тероризмом, який оголошує незаконне членство в терористичній організації.

Торги Ердогана

Швеція та члени НАТО Фінляндія, Канада та Нідерланди також зробили кроки щодо пом'якшення політики експорту зброї Туреччиною.

Ердоган направив заявку Швеції до парламенту у жовтні, але також пов'язав її ратифікацію зі схваленням США продажу винищувачів F-16 Туреччини. Білий дім підтримує угоду, хоча Конгрес США не має чітких термінів для її схвалення. Крім того, Туреччина стикається з протидією в Конгресі щодо затримки розширення НАТО та її ситуації з правами людини.

Після переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом на початку цього місяця держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що очікує, що Туреччина ратифікує заявку Швеції на членство в НАТО "найближчими тижнями".

Комісія парламенту із закордонних справ схвалила заявку минулого місяця на першому етапі процесу ратифікації. Партія ПСР Ердогана, її націоналістичні союзники з ПНД та основна опозиційна НРП проголосували за ратифікацію на засіданні комісії.

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