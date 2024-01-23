Парламент Туреччини може схвалити вступ Швеції до НАТО вже сьогодні
Генеральна асамблея парламенту Туреччини у вівторок, 23 січня, обговорить заявку Швеції на членство в НАТО. Очікується, що після схвалення парламентом президент Реджеп Тайіп Ердоган підпише закон, завершивши тривалий процес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Швеція та Фінляндія подали заявки на приєднання до альянсу у 2022 році після вторгнення Росії в України. Але член НАТО Туреччина висловила заперечення щодо того, що обидві країни захищають угруповання, які Анкара вважає терористичними.
Туреччина підтримала заявку Фінляндії на членство у квітні минулого року, але, як і Угорщина, змусила Швецію чекати, доки вона не посилить свою позицію щодо місцевих членів Робочої партії Курдистану (РПК), яку Європейський Союз та США також вважають терористичним угрупуванням.
У відповідь Стокгольм представив новий законопроект про боротьбу з тероризмом, який оголошує незаконне членство в терористичній організації.
Торги Ердогана
Швеція та члени НАТО Фінляндія, Канада та Нідерланди також зробили кроки щодо пом'якшення політики експорту зброї Туреччиною.
Ердоган направив заявку Швеції до парламенту у жовтні, але також пов'язав її ратифікацію зі схваленням США продажу винищувачів F-16 Туреччини. Білий дім підтримує угоду, хоча Конгрес США не має чітких термінів для її схвалення. Крім того, Туреччина стикається з протидією в Конгресі щодо затримки розширення НАТО та її ситуації з правами людини.
Після переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом на початку цього місяця держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що очікує, що Туреччина ратифікує заявку Швеції на членство в НАТО "найближчими тижнями".
Комісія парламенту із закордонних справ схвалила заявку минулого місяця на першому етапі процесу ратифікації. Партія ПСР Ердогана, її націоналістичні союзники з ПНД та основна опозиційна НРП проголосували за ратифікацію на засіданні комісії.