Дискриминация "ГарПоком" отдельных инвесторов создает проблемы сотрудничества с МВФ, - ЦЭВ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по вопросам энергетики Центра экономического восстановления Владимира Бужана.

Он напомнил, что 12 ноября ГП "Гарантированный покупатель" направил через государственный банк АО "Ощадбанк" все полученные от НЭК "Укрэнерго" средства в размере 19,3 млрд грн для расчета с производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу. Рынок отметил положительную тенденцию в выполнении государством своих обязательств касаемо "зеленых".

Но после этого "ГарПок" совершил платежные транзакции в размере всего 16,3 млрд грн на счета производителей э/э из ВИЭ.

"Иными словами, совершил непропорциональные выплаты, и за месяц никакой транзакции не было на счет только одной компании - ДТЭК ВИЭ. То есть общая задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед ДТЭК ВИЭ составляет 4,3 млрд грн", - сказал Бужан.

По его словам, негативные последствия возможны в отношении Украины со стороны МВФ в контексте сохранения предоставления макрофинансовой помощи стране в размере 2,2 млрд долларов.

"Государство до сих пор не выполнило свои обязательства, предусмотренные программой стенд-бай для Украины, в том числе этот пункт программы МВФ: "ГП "Гарантированный покупатель" больше не будет накапливать задолженность перед производителями э/э из возобновляемых источников энергии с 2022 года и в дальнейшем" (прямая цитата Меморандума по МВФ)", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что выполнение этого пункта предусматривает полное и пропорциональное погашение задолженности перед всеми инвесторами в ВИЭ, в том числе полная выплата ДТЭК ВИЭ 4,3 млрд грн.

"В любом случае, осталось негативное впечатление после несистемного поведения власти по поводу своих обязательств", - добавил Бужан.

Эксперт ЦЭВ также сообщил о дополнительной коллизии - из-за пребывания в казне "ГарПока" лишних 4,3 млрд грн согласно налоговому законодательству Украины ему придется уплатить примерно 200 млн грн единого налога.

"Для энергетики это отрицательный внешний сигнал для будущих инвесторов, прежде всего в ВИЭ, что правила на рынке не одинаковы для всех, а поведение государства не предсказуемо", - сказал Бужан.