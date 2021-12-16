Дискримінація "ГарПоком" окремих інвесторів створює проблеми співпраці з МВФ, - ЦЕВ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з питань енергетики Центру економічного відновлення Володимира Бужана.

Він нагадав, що 12 листопада ДП "Гарантований покупець" спрямував через державний банк АТ "Ощадбанк" всі отримані від НЕК "Укренерго" кошти в розмірі 19,3 млрд грн для розрахунку з виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом. Ринок відзначив позитивну тенденцію у виконанні державою своїх зобов’язань щодо "зелених".

Але після цього "ГарПок" здійснив платіжні транзакції в розмірі всього 16,3 млрд грн на рахунки виробників е/е з ВДЕ.

"Інакше кажучи, здійснив непропорційні виплати, і за місяць жодної транзакції не було на рахунок лише однієї компанії - ДТЕК ВДЕ. Тобто загальна заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед ДТЕК ВДЕ складає 4,3 млрд грн", - сказав Бужан.

За його словами, негативні наслідки можливі щодо України з боку МВФ в контексті збереження надання макрофінансової допомоги країні в розмірі 2,2 млрд доларів.

"Держава досі не виконала свої зобов’язання, передбачені програмою стенд-бай для України, у тому числі цей пункт програми МВФ: "ДП "Гарантований покупець" більше не буде накопичувати заборгованість перед виробниками е/е з відновлюваних джерел енергії з 2022 року і надалі" (пряма цитата Меморандуму з МВФ)", - сказав експерт.

Він підкреслив, що виконання цього пункту передбачає повне та пропорційне погашення заборгованості перед усіма інвесторами в ВДЕ, у тому числі повна виплата ДТЕК ВДЕ 4,3 млрд грн.

"У будь-якому разі, лишилося негативне враження після несистемної поведінки влади щодо своїх зобов’язань", - додав Бужан.

Експерт ЦЕВ також повідомив про додаткову колізію - через перебування на скарбниці "ГарПоку" зайвих 4,3 млрд грн згідно з податковим законодавством України йому доведеться сплатити приблизно 200 млн грн єдиного податку.

"Для енергетики це негативний зовнішній сигнал для майбутніх інвесторів, насамперед у ВДЕ, що правила на ринку не однакові для всіх, а поведінка держави не передбачувана", - сказав Бужан.