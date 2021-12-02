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Дискриминационная политика власти в "зеленой" энергетике закрывает Украину для иностранных инвестиций, - эксперт

Новина українською →
Киев, Четверг 02 декабря 2021 18:30
Дискриминационная политика власти в "зеленой" энергетике закрывает Украину для иностранных инвестиций, - эксперт Фото: "зеленая" энергетика в Украине (Varnum LLP)
Автор: Наталия Гурковская

Дискриминационная политика власти в "зеленой" энергетике закрывает Украину для иностранных инвестиций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриана Прокипа.

Соответствующим образом он прокомментировал заявления властей о намерениях построить новые энергоблоки АЭС, для которых нужно привлечь 10 млрд долларов инвестиций.

"Я себе как-то слабо представляю, 10 млрд долларов, условно говоря нужно. Кто профинансирует? Кто профинансирует смотря на то, какая в Украине тарифная политика. Кто профинансирует, смотря на то, что в Украине нет абсолютно никакой прозрачности, - сказал Прокип. - Когда у нас каждый год может меняться политика (в "зеленой энергетике", - ред.), а могут вообще случаться какие-то вещи, когда какие-то заявления полностью обрушивают рынки или статус отдельных игроков. То есть это вообще плохо влияет".

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

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