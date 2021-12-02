Дискримінаційна політика влади в "зеленій" енергетиці закриває Україну для іноземних інвестицій, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріана Прокіпа.

Відповідним чином він прокоментував заяви влади про наміри побудувати нові енергоблоки АЕС, для яких потрібно залучити 10 млрд доларів інвестицій.

"Я собі якось слабо уявляю, 10 млрд доларів, умовно кажучи потрібно. Хто профінансує? Хто профінансує дивлячись на те, яка в Україні тарифна політика. Хто профінансує, дивлячись на те, що в Україні немає абсолютно ніякої прозорості, - сказав Прокіп. - Коли у нас кожного року може мінятися політика (в "зеленій енергетиці", - ред.), а можуть взагалі ставатися якісь речі, коли якісь заяви повністю обрушують ринки чи статус окремих гравців. Тобто це взагалі погано впливає".