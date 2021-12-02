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Дискримінаційна політика влади в "зеленій" енергетиці закриває Україну для іноземних інвестицій, - експерт

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Київ , Четвер 02 грудня 2021 18:30
Дискримінаційна політика влади в "зеленій" енергетиці закриває Україну для іноземних інвестицій, - експерт Фото: "зелена" енергетика в Україні (Varnum LLP)
Автор: Наталія Гурковська

Дискримінаційна політика влади в "зеленій" енергетиці закриває Україну для іноземних інвестицій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріана Прокіпа.

Відповідним чином він прокоментував заяви влади про наміри побудувати нові енергоблоки АЕС, для яких потрібно залучити 10 млрд доларів інвестицій.

"Я собі якось слабо уявляю, 10 млрд доларів, умовно кажучи потрібно. Хто профінансує? Хто профінансує дивлячись на те, яка в Україні тарифна політика. Хто профінансує, дивлячись на те, що в Україні немає абсолютно ніякої прозорості, - сказав Прокіп. - Коли у нас кожного року може мінятися політика (в "зеленій енергетиці", - ред.), а можуть взагалі ставатися якісь речі, коли якісь заяви повністю обрушують ринки чи статус окремих гравців. Тобто це взагалі погано впливає".

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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