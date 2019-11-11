Директору "Киевбудреконструкция" сообщили о подозрении в растрате госсредств

Фото: прокуратура (РБК-Украина)

Коммунальщик растратил более миллиона гривен при ремонте учебных заведений

Директору коммунального предприятия "Киевбудреконструкция" сообщили о подозрении в растрате миллиона гривен, выделенного на ремонт учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В сообщении говорится, что коммунальщику объявлено подозрение по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

"В 2017 году чиновник безосновательно перечислил более 1 млн гривен на счет подрядной организации, которая осуществляла ремонтные работы в школе и детском саду, путем внесения ложных сведений в акты приемки выполненных работ и справок об их стоимости", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила многомиллионную схему при закупке инвентаря для спортивных школ чиновниками Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации. Чиновники подделали документацию приобретенных товаров на общую сумму 12 млн. гривен.

Также сообщалось, что в Киеве сообщили о подозрении руководителю одного из отделений государственного банка, которая похитила более миллиона гривен.