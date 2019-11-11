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В Киеве руководитель госбанка похитил более миллиона гривен

Новости » Общество     11.11.2019 - 16:37
В Киеве руководитель госбанка похитил более миллиона гривен
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Руководитель госбанка в 2018 году похитила 356 тыс. клиентов и 711 тыс. гривен банка

Прокуратура Киева сообщила о подозрении руководителю одного из отделений государственного банка, которая похитила более млн гривен из финучреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Сообщается, что сотрудница банка, в сговоре с другими неустановленными лицами, завладела денежными средствами клиентов банка в сумме 356 тыс. грн и денежными средствами банка в размере 711 тыс. грн.

"В октябре 2018 управляющая территориального отделения банка обеспечила выдачу платежных банковских карт без фактического присутствия клиентов банка, которые являются владельцами указанных карт. После она без ведома клиентов осуществила перевод средств с пенсионных счетов на вновь карточные счета. В дальнейшем управляющая территориального отделения банка передала безосновательно выданные платежные карты другим лицам для обеспечения снятия наличных на их денежных средств", - говорится в сообщении.

Сотруднице банка сообщено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как сообщили в прокуратуре, на данный момент принимаются меры по взятию подозреваемой под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на взятке задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины. Сотрудница НБУ получила 15 тыс. долларов за выдачу лицензии по валютным операциям.

Также РБК-Украина писало, что суд арестовал имущество подозреваемых руководителей "Пивденкомбанка". Их подозревают в хищении 38 млн долларов.

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Новости Украины Киевбанкихищение средствПрокуратура
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