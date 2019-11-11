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Директору "Київбудреконструкція" повідомили про підозру у розтраті держкоштів

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 18:53
Директору "Київбудреконструкція" повідомили про підозру у розтраті держкоштів
Фото: прокуратура (РБК-Україна)

Комунальник розтратив більше мільйона гривень при ремонті навчальних закладів

Директору комунального підприємства "Київбудреконструкція" повідомили про підозру у розтрату мільйона гривень, виділених на ремонт навчальних закладів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

У повідомленні говориться, що комунальникові оголошено підозру у ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

"У 2017 році чиновник безпідставно перерахував понад 1 млн гривень на рахунок підрядної організації, яка здійснювала ремонтні роботи в школі та дитячому садку, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про їх вартість", - йдеться в повідомленні.

В даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві Служба безпеки України викрила багатомільйонну схему при закупівлі інвентарю для спортивних шкіл чиновниками Департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації. Чиновники підробили документацію придбаних товарів на загальну суму 12 млн. гривень.

Також повідомлялося, що в Києві повідомили про підозрі керівника одного з відділень державного банку, яка викрала більше мільйона гривень.

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