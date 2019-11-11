СБУ в Киеве разоблачила многомиллионную схему при закупке спортивного инвентаря

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Чиновники закупали инвентарь сомнительного качества по завышенным ценам

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему хищения бюджетных денег чиновниками Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации, предназначенных для спортивных школ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что чиновники организовали схему на закупках спортивного инвентаря для детско-юношеских заведений.

"Они закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам. Для этого фигуранты подделали документацию по проведению тендерных процедур и поставки на баланс приобретенных товаров на общую сумму 12 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители обнаружили документы и другие доказательства проведения сделок. Открыто уголовные производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к коррупционной схеме.

Напомним, ранее в Харькове СБУ разоблачила схему финансирования "ЛДНР" через социальные выплаты. Бывший житель Луганской области организовал схему, по которой жители, постоянно проживающие на временно оккупированных территориях, получали пенсии и другую социальную помощь.

Также РБК-Украина писало, что ранее военная прокуратура разоблачила масштабную коррупционную схему в Минобороны, которую оценили в 173 миллиона гривен.