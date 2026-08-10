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Директорка Eva Beauty загинула в аварії

19:40 10.08.2026 Пн
1 хв
Трагічна подія торкнулася відомої української компанії
aimg Олена Бджола
Директорка Eva Beauty загинула в аварії Фото: директорка Eva Beauty Василина Петлицька (facebook.com/vasilisa.petlizkaya)
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Василина Петлицька працювала в EVA понад 10 років на керівних посадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву власника корпорації Terwin Руслана Шостака у Facebook.

Топменеджерка компанії EVA загинула в ДТП

6 серпня внаслідок ДТП загинула очільниця Eva Beauty Василина Петлицька. У жінки залишилось троє дітей.

Топменеджерка керувала Eva Beauty з квітня 2024 року.

До цього вона майже сім років працювала в маркетингу EVA, була:

  • заступницею маркетингового директора,
  • керівницею рекламного відділу.

Раніше РБК-Україна писало, що на автодорозі Одеса-Миколаїв уночі 9 серпня сталася смертельна ДТП. Вантажний фургон виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома мікроавтобусами - загинули троє людей.

Також вранці 7 серпня у Харкові сталася ДТП за участі міської маршрутки й двох авто в районі ХТЗ. Постраждали понад 10 людей.

Крім того, 18 липня чоловік напідпитку за кермом BMW збив на смерть 17-річного велосипедиста. 20 липня винуватця аварії відправили за ґрати.

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