Директорка Eva Beauty загинула в аварії
Василина Петлицька працювала в EVA понад 10 років на керівних посадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву власника корпорації Terwin Руслана Шостака у Facebook.
Топменеджерка компанії EVA загинула в ДТП
6 серпня внаслідок ДТП загинула очільниця Eva Beauty Василина Петлицька. У жінки залишилось троє дітей.
Топменеджерка керувала Eva Beauty з квітня 2024 року.
До цього вона майже сім років працювала в маркетингу EVA, була:
- заступницею маркетингового директора,
- керівницею рекламного відділу.
Раніше РБК-Україна писало, що на автодорозі Одеса-Миколаїв уночі 9 серпня сталася смертельна ДТП. Вантажний фургон виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома мікроавтобусами - загинули троє людей.
Також вранці 7 серпня у Харкові сталася ДТП за участі міської маршрутки й двох авто в районі ХТЗ. Постраждали понад 10 людей.
Крім того, 18 липня чоловік напідпитку за кермом BMW збив на смерть 17-річного велосипедиста. 20 липня винуватця аварії відправили за ґрати.