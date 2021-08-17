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Директора спиртзавода подозревают в уклонении от налогов на сумму более 180 млн гривен

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Киев, Вторник 17 августа 2021 18:35
Директора спиртзавода подозревают в уклонении от налогов на сумму более 180 млн гривен Фото: директора государственного спиртзавода заподозрили в уклонении от налогов на сотни миллионов гривен (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Исполняющему обязанности директора госпредприятия "Октябрьский спиртовой завод" сообщили о подозрении. Он уклонялся от уплаты акцизного налога на сумму более 180 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, руководитель госпредприятия организовал схему, которая позволяла не платить акцизный налог при изготовлении растворителей и дезинфицирующих средств. Было установлено, что спиртосодержащие вещества продавались производителям фальсифицированного бензина.

"Однако в отчетных документах указывались такие характеристики товара, которые позволяли не платить за него акцизный налог. Это привело к фактическому непоступлению в бюджет почти 182 млн грн", - уточнили в прокуратуре.

Уголовное производство возбуждено по ч. 3 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах). Было проведено 11 обысков на госпредприятии и по месту проживания фигурантов.

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