Директора спиртзаводу підозрюють в ухиленні від податків на суму понад 180 млн гривень

Виконувачу обов'язків директора держпідприємства "Жовтневий спиртовий завод" повідомили про підозру. Він ухилявся від сплати акцизного податку на суму понад 180 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, керівник держпідприємства організував схему, яка дозволяла не платити акцизний податок при виготовленні розчинників і дезінфекційних засобів. Було встановлено, що спиртовмісні речовини продавалися виробникам фальсифікованого бензину.

"Однак у звітних документах вказувалися такі характеристики товару, які дозволяли не платити за нього акцизний податок. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету майже 182 млн грн", - уточнили в прокуратурі.

Кримінальне провадження порушено за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах). Було проведено 11 обшуків на держпідприємстві та за місцем проживання фігурантів.