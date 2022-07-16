Директор ЦРУ впервые посетил Ереван и встретился с премьером Армении: что обсуждали
Директор ЦРУ США Уильям Бернс впервые посетил Ереван, где встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности, а также борьбу с терроризмом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Пашинян и Бернс затронули также происходящие в регионе Южного Кавказа процессы. Глава ЦРУ также встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений между странами.
Кроме того, в ходе встречи секретарь Совета безопасности Армении представил обстановку региональной безопасности, существующие вызовы и подход Армении к установлению мира в регионе. В этом контексте стороны обсудили переговорные процессы Армения-Азербайджан и Армения-Турция.
Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин готов удвоить ставки в войне против Украины. Также отметим, по мнению военных экспертов, всеобщая мобилизация положит конец России как государству.
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