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Директор ЦРУ вперше відвідав Єреван і зустрівся з прем'єром Вірменії: що обговорювали

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Ереван, Субота 16 липня 2022 01:18
Директор ЦРУ вперше відвідав Єреван і зустрівся з прем'єром Вірменії: що обговорювали Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Директор ЦРУ США Вільям Бернс вперше відвідав Єреван, де зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Співрозмовники обговорили питання міжнародної та регіональної безпеки, а також боротьбу з тероризмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Пашинян і Бернс торкнулися також відбуваються в регіоні Південного Кавказу процеси. Глава ЦРУ також зустрівся з секретарем Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном. Сторони обговорили подальший розвиток двосторонніх відносин між країнами.

Крім того, в ході зустрічі Секретар Ради безпеки Вірменії представив обстановку регіональної безпеки, наявні виклики і підхід Вірменії до встановлення миру в регіоні. У цьому контексті сторони обговорили переговорні процеси Вірменія-Азербайджан і Вірменія-Туреччина.

Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Путін готовий подвоїти ставки у війні проти України. Також зазначимо, на думку військових експертів, загальна мобілізація покладе край Росії як державі.

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