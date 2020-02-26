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Директор МВФ определилась с кандидатурой своего зама

Новости » В мире     26.02.2020 - 03:10
Директор МВФ определилась с кандидатурой своего зама
Фото: Кристалина Георгиева (wikipedia.org)

Кандидатура Сайех должна быть утверждена Исполнительным советом директоров МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предложила назначить Антуанетт Сайех заместителем директора с 16 марта 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

Кандидатура Сайех должна быть утверждена Исполнительным советом директоров МВФ.

"Мы приветствуем дорогого друга и члена семьи МВФ. Антуанетт очень известная и очень уважаемая. В 2008-2016 гг. она занимала должность директора Департамента африканских стран, где руководила серьезной трансформацией отношений Фонда с нашими африканскими членами", - отметила Георгиева.

По ее словам Сайех обладает "редким сочетанием лидерских качеств руководителя организации, глубоких аналитических способностей и непоколебимой приверженности принципам справедливости".

Антуанетт Сайех - гражданка Либерии. В период с января 2006 года по июнь 2008 года она занимала пост министра финансов старны. До этого Сайех 17 лет работала на различных должностях в организациях группы Всемирного банка.

Напомним, Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд (МВФ). Ее назначили главой МВФ 25 сентября 2019 года. Срок пребывания на должности - 5 лет. До этого она занимала должность исполнительного директора Всемирного банка, а также была членом Еврокомиссии.

До этого МВФ возглавляла Кристин Лагард, которая ушла в отставку 12 сентября.

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