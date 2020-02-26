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Директор МВФ визначилася з кандидатурою свого заступника

Новини » В світі     26.02.2020 - 03:10
Директор МВФ визначилася з кандидатурою свого заступника
Фото: Крісталіна Георгієва (wikipedia.org)

Кандидатура Саєх повинна бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва запропонувала призначити Антуанетт Саєх заступником директора з 16 березня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ.

Кандидатура Саєх повинна бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ.

"Ми вітаємо дорогого друга і члена сім'ї МВФ. Антуанетт дуже відома і дуже шанована. В 2008-2016 рр. вона займала посаду директора Департаменту африканських країн, де керувала серйозною трансформацією відносин Фонду з нашими африканськими членами", - зазначила Георгієва.

За її словами Саєх володіє "рідкісним поєднанням лідерських якостей керівника організації, глибоких аналітичних здібностей і непохитної прихильності принципам справедливості".

Антуанетт Саєх - громадянка Ліберії. У період з січня 2006 року по червень 2008 року вона обіймала посаду міністра фінансів країни. До цього Саєх 17 років працювала на різних посадах в організаціях групи Світового банку.

Нагадаємо, Крісталіна Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд (МВФ). Її призначили головою МВФ 25 вересня 2019 року. Термін перебування на посаді - 5 років. До цього вона обіймала посаду виконавчого директора Світового банку, а також була членом Єврокомісії.

До цього МВФ очолювала Крістін Лагард, яка пішла у відставку 12 вересня.

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