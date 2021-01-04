Директор КМИС рассказал, как украинцы относятся к вакцинации против коронавируса

В августе прошлого года согласно исследованиям к вакцинации против коронавируса негативно относилось 42% украинцев. Однако эта цифра не изменилась, несмотря на то, что в Украине подтверждают по 12 тысяч случаев за сутки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"В исследовании, которое мы проводили в августе, 42% населения негативно относилась к вакцинации. А тогда уровень заболеваемости был в восемь раз меньше, чем сейчас. Тогда каждый проявляли не менее 1,5 тысячи новых случаев, тогда как сегодня - примерно по 12 тысяч. Так вот, за это время люди гораздо больше болеют, а сейчас те же 42% против вакцинации", - заявил он.

При этом он добавил, что треть опрошенных считают, что коронавирус - это политика, его не существует и что он ничем не отличается от других вирусов.

"Есть и рациональные мысли: люди не верят, что за такое короткое время можно сделать безопасную и эффективную вакцину", - отметил Паниотто.

По его словам, часть из трети придерживается таких взглядов из-за недоверия к власти.

"Еще часть - на мой взгляд, потому, что мы вообще живем в эпоху постправды. Интернет, кроме многих положительных сторон, дает площадку различным верованиям - в тайное правительство, в сионских мудрецов", - добавил гендиректор КМИС.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 4 тысяч новых случаев заражения СOVID-19. Больше всего в Запорожской области и Киеве.