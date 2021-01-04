Директор КМІС розповів, як українці ставляться до вакцинації проти коронавірусу

У серпні минулого року згідно з дослідженнями до вакцинації проти коронавірусу негативно ставилося 42% українців. Однак ця цифра не змінилася, попри те, що в Україні підтверджують по 12 тисяч випадків за добу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"У дослідженні, яке ми проводили в серпні, 42% населення негативно ставилася до вакцинації. А тоді рівень захворюваності був у вісім разів менше, ніж зараз. Тоді кожен виявляли не менше 1,5 тисячі нових випадків, тоді як сьогодні - приблизно по 12 тисяч. Так от, за цей час люди набагато більше хворіють, а зараз ті ж 42% проти вакцинації", - заявив він.

При цьому він додав, що третина опитаних вважають, що коронавірус - це політика, його не існує і що він нічим не відрізняється від інших вірусів.

"Є і раціональні думки: люди не вірять, що за такий короткий час можна зробити безпечну і ефективну вакцину", - зазначив Паніотто.

За його словами, частина з третини дотримується таких поглядів з-за недовіри до влади.

"Ще частина - на мій погляд, тому, що ми взагалі живемо в епоху постправди. Інтернет, крім багатьох позитивних сторін, дає майданчик різних вірувань - в таємне уряд, в сіонських мудреців", - додав гендиректор КМІС.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 4 тисяч нових випадків зараження СOVID-19. Найбільше в Запорізькій області та Києві.