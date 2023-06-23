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Директор департаменту КМДА отримав підозру в розтраті на ремонті тротуара

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Київ, П'ятниця 23 червня 2023 16:09
Директор департаменту КМДА отримав підозру в розтраті на ремонті тротуара Фото: директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко (facebook.com NaumenkoDmytro)
Автор: Каріна Левицька

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримав підозру в розтраті бюджетних коштів на відновленні тротуару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.

Станом на цей час на сайті КМДА вказано, що посаду директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА займає Дмитро Науменко.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА у розтраті бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА забезпечили підконтрольному товариству перемогу у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи "АТЛЕТ".

Згідно з укладеним договором підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу.

"Підозрюваний, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів", - пояснили правоохоронці.

За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 мільйону гривень.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА отримав нову підозру. Він є фігурантом справи про загибель людей біля укриття у Києві.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, 1 червня російські окупанти намагалися вдарити по Києву за допомогою балістичних ракет. Українським захисникам вдалося збити усі ворожі повітряні цілі.

Однак на столицю впали уламки російських ракет. Через це у Деснянському районі Києва загинули дві жінки та одна дитина - вони не могли потрапити в укриття у поліклініці.

Після цього було затримано чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.

20 червня стало відомо, що підозру у цій справі отримав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

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