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Директор департамента КГГА получил подозрение в растрате на ремонте тротуара

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Киев, Пятница 23 июня 2023 16:09
Директор департамента КГГА получил подозрение в растрате на ремонте тротуара Фото: директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко ()
Автор: Карина Левицкая

Директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА получил подозрение в растрате бюджетных средств на восстановлении тротуара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

По состоянию на это время на сайте КГГА указано, что должность директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА занимает Дмитрий Науменко.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА в растрате бюджетных средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам следствия, должностные лица Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на строительство водопровода для подключения жилых домов, расположенных на улице Оросительной, а также детско-юношеской спортивной школы "АТЛЕТ".

Согласно заключенному договору подрядчик также должен был выполнить работы по восстановлению тротуаров и автодороги на этой же улице после подключения водопровода.

"Подозреваемый, понимая, что работы по восстановлению тротуаров и автодороги не выполнены в полном объеме, подписал официальные документы, которые стали основанием для перечисления обществу бюджетных средств", - пояснили правоохранители.

По заключению экспертизы, стоимость невыполненных работ составляет около 1 миллиона гривен.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, на днях директор Департамента муниципальной безопасности КГГА получил новое подозрение. Он фигурант дела о гибели людей возле укрытия в Киеве.

Трагедия в Киеве

Напомним, 1 июня российские оккупанты пытались ударить по Киеву с помощью баллистических ракет. Украинским защитникам удалось сбить все вражеские воздушные цели.

Однако на столицу упали обломки российских ракет. Поэтому в Деснянском районе Киева погибли две женщины и один ребенок - они не могли попасть в укрытие в поликлинике.

После этого были задержаны четыре человека - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

20 июня стало известно, что подозрение по этому делу получил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

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