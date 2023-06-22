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Чиновник КМДА, який фігурує у справі про укриття, отримав ще одну підозру

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Київ, Четвер 22 червня 2023 16:35
Чиновник КМДА, який фігурує у справі про укриття, отримав ще одну підозру Фото: чиновник КМДА, який фігурує у справі про укриття, отримав ще одну підозру (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Іван Носальський

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА отримав нову підозру. Він є фігурантом справи про загибель людей біля укриття у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру в Telegram.

Згідно з матеріалами слідства, чиновник ще восени 2022 року уклав договір про купівлю міні-електростанцій на 28,6 мільйона гривень для пунктів обігріву у столиці. Такі товари звільнено від сплати податку на додану вартість.

"Незважаючи на це, Департамент платіжним дорученням від 21.11.2022 перерахував бюджетні кошти на суму понад 28,6 млн гривень, у тому числі до платежу було безпідставно включено податок на додану вартість, чим завдано збитків Департаменту на суму 1,8 млн гривень", - уточнюють у прокуратурі.

Тепер чиновнику загрожує від 7 до 12 років в'язниці та заборона обіймати певні посади строком до трьох років з конфіскацією майна.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня російські окупанти намагалися вдарити по Києву за допомогою балістичних ракет. Українським захисникам вдалося збити усі ворожі повітряні цілі.

Але на столицю впали уламки російських ракет. Через це у Деснянському районі Києва загинули дві жінки та одна дитина - вони не могли потрапити в укриття у поліклініці.

Після цього було затримано чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.

20 червня стало відомо, що підозру у цій справі отримав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

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