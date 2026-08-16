Директор CEO Club вийшов з польського СІЗО і вже в Україні
Український бізнесмен Дмитро Карчук повернувся до України після 2,5 тижнів тримання у польському слідчому ізоляторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис бізнесмена у Facebook.
Деталі звільнення та плани
За словами Карчука, ситуація з його затриманням завершилася так само раптово, як і розпочалася. Наразі він планує з'ясувати причини інциденту, зокрема, які саме документи та як саме було використано.
"Насправді ще дуже багато чого потрібно з’ясувати: що це взагалі було, як і які документи було використано, випадковість це чи щось інше. Але тепер я уже спроможний діяти і буду у всьому розбиратись", - зазначив він.
Бізнесмен також поділився власними висновками після перебування під вартою.
"Особисто я дізнався багато нового - про себе, про систему, яка зажовує людей на місяці, навіть коли їх провина не доведена", - підкреслив Карчук.
Хто допомагав у звільненні
Дмитро Карчук висловив вдячність усім, хто сприяв його поверненню додому, зокрема дружині Валентині Леус, консульству України в Любліні та Міністерству закордонних справ, адвокатам юридичної фірми Arzinger Law Office, команду та членів спільноти CEO Club Ukraine, друзям та близьким.
У чому звинувачували Карчука
Дмитра Карчука затримали 28 липня на прикордонному переході "Будомєж".
Німецька влада оголосила його в розшук на підставі європейського ордера на арешт через справу про викрадення 171 електровелосипеда вартістю понад 126 тисяч євро.
За версією слідства ФРН, у 2024 році чоловік нібито використовував підроблені транспортні документи та представлявся співробітником транспортної компанії.
Представники спільноти CEO Club Ukraine раніше припускали, що затримання могло стати наслідком шахрайства з персональними даними бізнесмена.
Зловмисники могли використати його документи для отримання та подальшого продажу вантажу.
Що передувало звільненню Карчука
Нагадаємо, що Німеччина відкликала європейський ордер на арешт директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, за яким його затримали у Польщі за підозрою у крадіжці електровелосипедів.
Після цього польський суд ухвалив рішення звільнити українського бізнесмена з-під варти.
Перед цим стало відомо, що затриманий у Польщі Дмитро Карчук перебував у місцевому слідчому ізоляторі.
Тоді співвласник CEO Club Ukraine залучив адвокатів для оскарження підозр та рішень німецького слідства.