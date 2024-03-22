Дипломи, свідоцтва та атестати: у "Дії" з’явилися документи про освіту

"Освітні документи вже в "Дії". Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати й просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в "Дії", - написав Федоров.

У застосунку відтепер доступні такі документи:

свідоцтво про базову середню освіту;

атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва.

Для того, щоб документи з'явилися в "Дії" необхідно оновити застосунок.

Додавати документи вручну не потрібно - вони підтягнуться автоматично, але лише якщо інформація про вашу освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).