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Дипломи, свідоцтва та атестати: у "Дії" з’явилися документи про освіту

Фото: у "Дії" з’явилися документи про освіту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У застосунку "Дія" вже доступні документи про освіту. Диплом, атестат чи свідоцтво відтепер завжди будуть у вашому телефоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Освітні документи вже в "Дії". Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати й просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в "Дії", - написав Федоров.

У застосунку відтепер доступні такі документи:

  • свідоцтво про базову середню освіту;
  • атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • диплом кваліфікованого робітника;
  • диплом фахового молодшого бакалавра;
  • диплом молодшого спеціаліста;
  • диплом молодшого бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом спеціаліста;
  • диплом магістра;
  • диплом доктора філософії;
  • диплом доктора мистецтва.

Для того, щоб документи з'явилися в "Дії" необхідно оновити застосунок. 

Додавати документи вручну не потрібно - вони підтягнуться автоматично, але лише якщо інформація про вашу освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як можна замінити посвідчення водія онлайн у декілька кліків у "Дії".

Також нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії".

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