Дипломы, свидетельства и аттестаты: в "Дії" появились документы об образовании

"Образовательные документы уже в "Дії". Да, это означает, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в "Дії", - написал Федоров.

В приложении теперь доступны такие документы:

свидетельство о базовом среднем образовании;

аттестат/свидетельство о среднем образовании;

свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;

диплом квалифицированного рабочего;

диплом профессионального младшего бакалавра;

диплом младшего специалиста;

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом специалиста;

диплом магистра;

диплом доктора философии;

диплом доктора искусства.

Для того чтобы документы появились в "Дії", необходимо обновить приложение.

Добавлять документы вручную не нужно - они подтянутся автоматически, но только если информация о вашем образовании есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).