Дипломаты осудили политическое преследование Порошенко

"Путин видит, что Украина разделена. Несмотря на то, что российские силы подошли вплотную к границам, президент Владимир Зеленский борется с двумя мощнейшими прозападными силами в Украине - бывшим президентом Петром Порошенко и самым богатым украинским бизнесменом - в то время как другие остаются в тени", - пишет дипломат.

Волкер отмечает: борьба Зеленского с прозападным лидером Порошенко выгодна Путину.

"Пора для всех прозападных сил в Украине забыть о своих разногласиях и вместе работать над защитой страны", - убежден Волкер.

Бывший посол США в Украине директор Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Гербст, комментируя дело против Порошенко, призвал Зеленского не использовать в политической борьбе средства Януковича.

"Я удивился этой информации. Я считал и считаю, что Зеленский - мастер маркетинговой политики в общении с обществом. Я, конечно, не владею деталями обвинений против Порошенко, но этот шаг напоминает мне о политике Януковича", - говорит Джон Гербст.

Обвинение против Порошенко - позорный трагифрас. Об этом пишет украинский писатель и дипломат Юрий Щербак.

"Позорным трагифарсом считаю предъявленные Зеленским обвинения против пятого президента Украины Петра Порошенко. Человек, благодаря воле и энергии которого была остановлена ​​агрессия России, обвиняется в государственной измене! Только сценаристы шутов могли удостоиться такого. Вместо того, чтобы консолидировать Украину в минуты смертельной опасности - российской агрессии - они сеют раздор и хаос. Вечный позор капитулянтам", - пишет Щербак.

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк убежден: попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия.

"Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться. Вместо раздора и политических преследований призываю власть провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России", - пишет Яценюк.

Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый убежден - после того, как Порошенко вместе с армией, добровольцами и всем украинским народом освободил две трети оккупированного Донбасса, он стал для Путина врагом №1.

"Подозрение Порошенко - это требование Путина, чтобы он согласился с Зеленским говорить. Для Путина Порошенко - враг №1, - отмечает он. - И сейчас условие встречи Зеленского с Путиным - Порошенко если не за решеткой, то под таким давлением, чтобы его политически уничтожать".