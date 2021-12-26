Дипломати засудили політичне переслідування проти Порошенка

"Путін бачить, що Україна розділена. Незважаючи на те, що російські сили підійшли впритул до кордонів, президент Володимир Зеленський бореться з двома найпотужнішими прозахідними силами в Україні - колишнім президентом Петром Порошенком і найбагатшим українським бізнесменом - у той час як інші, більш одіозні олігархи залишаються в тіні", - пише дипломат.

Волкер наголошує: боротьба Зеленського із прозахідним лідером Порошенком вигідна Путіну.

"Настав час для всіх прозахідних сил в Україні забути про свої розбіжності та разом працювати над захистом країни", - переконаний Волкер.

Колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній раді Джон Гербст, коментуючи справу проти Порошенка, закликав Зеленського не використовувати у політичній боротьбі засоби Януковича.

"Я здивувався цій інформації. Я вважав і вважаю, що Зеленський - майстер маркетингової політики у спілкуванні із суспільством. Я, звісно, не володію деталями звинувачень проти Порошенка, але цей крок нагадує мені про політику Януковича", - говорить Джон Гербст.

Звинувачення проти Порошенка - ганебний трагіфрас. Про це пише український письменник та дипломат Юрій Щербак.

"Ганебним трагіфарсом вважаю висунуті Зеленським звинувачення проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Людина, завдяки волі та енергії якої була зупинена агресія Росії, звинувачується в державній зраді! Тільки сценаристи театру блазнів могли спромогтися на таке. Замість того, щоб консолідувати Україну в хвилину смертельної небезпеки - російської агресії - вони сіють розбрат і хаос. Вічна ганьба капітулянтам", - пише Щербак.



Колишній прем’єр-міністр та міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк переконаний: спроба арешту Порошенка буде мати для Зеленського непоправні наслідки.

"Можна запитати в Януковича. Суддям, які будуть розглядати цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв. Ще є можливість зупинитись. Замість розбрату і політичних переслідувань закликаю владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об’єднати і захистити державу перед загрозою наступу Росії", - пише Яценюк.

Колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Валерій Чалий переконаний - після того, як Порошенко разом з армією, добровольцями і всім українським народом звільнив дві третини окупованого Донбасу, він став для Путіна ворогом №1.

"Підозра Порошенку - це вимога Путіна, щоб він погодився із Зеленським говорити. Для Путіна Порошенко - ворог №1, - наголошує він. - І зараз умова зустрічі Зеленського з Путіним - Порошенко якщо не за ґратами, то під таким тиском, щоб його політично знищувати".