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Дипломатка з Коста-Рики стала фавориткою на посаду генсека ООН

05:00 10.08.2026 Пн
2 хв
На посаду глави ООН претендують семеро кандидатів
aimg Юлія Маловічко
Дипломатка з Коста-Рики стала фавориткою на посаду генсека ООН Фото: Ребека Гриспан (Getty Images)
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Костариканська дипломатка Ребека Гринспан стала одним із головних претендентів на посаду генерального секретаря ООН. Вона може стати першою жінкою, яка очолить організацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише The Guardian, Гринспан отримала значну підтримку під час неформального опитування в Раді Безпеки ООН. У голосуванні вона набрала 10 голосів "заохочуючих", тоді як чотири представники заявили, що не мають думки щодо її кандидатури, а один виступив проти.

Гринспан зараз очолює Конференцію ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Раніше вона була віцепрезиденткою Коста-Рики та обіймала низку міжнародних посад.

Її кандидатура має особливе значення на тлі очікувань, що наступним генеральним секретарем ООН стане представник Латинської Америки. Серед інших претендентів на посаду - представниця Гаяни Керолайн Родрігес-Біркетт.

Гринспан також відома своєю роботою в економічній сфері. Під її керівництвом ЮНКТАД, зокрема, готувала доповіді про економічні наслідки ізраїльської окупації палестинських територій.

Її особиста історія також пов'язана з темою війни та миру. Батьки Гринспан були єврейськими біженцями, які пережили Голокост і після Другої світової війни оселилися в Коста-Риці.

Остаточне рішення щодо нового генерального секретаря ООН ухвалюватиметься Радою Безпеки та Генеральною асамблеєю. Чинний глава організації Антоніу Гутерріш має залишити посаду наприкінці 2026 року.

Нагадаємо, 31 липня Рада Безпеки ООН провела перше неофіційне пробне голосування щодо кандидатів на посаду наступного генерального секретаря організації.

На посаду глави ООН претендують семеро кандидатів.

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