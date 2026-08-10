Дипломатка из Коста-Рики стала фавориткой на должность генсека ООН

Костариканская дипломат Ребекка Гринспан стала одним из главных претендентов на должность генерального секретаря ООН. Она может стать первой женщиной, возглавившей организацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пишет The Guardian, Гринспан получила значительную поддержку во время неформального опроса в Совете Безопасности ООН. В голосовании она набрала 10 голосов "поощряющих", тогда как четыре представителя заявили, что не имеют мнения по поводу ее кандидатуры, а один выступил против.

Гринспан сейчас возглавляет Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Ранее она была вице-президентом Коста-Рики и занимала ряд международных должностей.

Ее кандидатура имеет особое значение на фоне ожиданий, что следующим генеральным секретарем ООН станет представитель Латинской Америки. Среди других претендентов на должность - представительница Гайаны Кэролайн Родригес-Биркетт.

Гринспан также известна своей работой в экономической сфере. Под ее руководством ЮНКТАД, в частности, готовила доклады об экономических последствиях израильской оккупации палестинских территорий.

Ее личная история тоже связана с темой войны и мира. Родители Гринспан были еврейскими беженцами, пережившими Холокост и после Второй мировой войны поселились в Коста-Рике.

Окончательное решение нового генерального секретаря ООН будет приниматься Советом Безопасности и Генеральной ассамблеей. Действующий глава организации Антониу Гутерриш должен покинуть пост в конце 2026 года.