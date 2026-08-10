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Дипломатка из Коста-Рики стала фавориткой на должность генсека ООН

05:00 10.08.2026 Пн
2 мин
На должность главы ООН претендуют семь кандидатов
aimg Юлия Маловичко
Дипломатка из Коста-Рики стала фавориткой на должность генсека ООН Фото: Ребекка Гриспан (Getty Images)
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Костариканская дипломат Ребекка Гринспан стала одним из главных претендентов на должность генерального секретаря ООН. Она может стать первой женщиной, возглавившей организацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пишет The Guardian, Гринспан получила значительную поддержку во время неформального опроса в Совете Безопасности ООН. В голосовании она набрала 10 голосов "поощряющих", тогда как четыре представителя заявили, что не имеют мнения по поводу ее кандидатуры, а один выступил против.

Гринспан сейчас возглавляет Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Ранее она была вице-президентом Коста-Рики и занимала ряд международных должностей.

Ее кандидатура имеет особое значение на фоне ожиданий, что следующим генеральным секретарем ООН станет представитель Латинской Америки. Среди других претендентов на должность - представительница Гайаны Кэролайн Родригес-Биркетт.

Гринспан также известна своей работой в экономической сфере. Под ее руководством ЮНКТАД, в частности, готовила доклады об экономических последствиях израильской оккупации палестинских территорий.

Ее личная история тоже связана с темой войны и мира. Родители Гринспан были еврейскими беженцами, пережившими Холокост и после Второй мировой войны поселились в Коста-Рике.

Окончательное решение нового генерального секретаря ООН будет приниматься Советом Безопасности и Генеральной ассамблеей. Действующий глава организации Антониу Гутерриш должен покинуть пост в конце 2026 года.

Напомним, 31 июля Совет Безопасности ООН провел первое неофициальное пробное голосование по кандидатам на должность следующего генерального секретаря организации.

На должность главы ООН претендуют семь кандидатов.

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