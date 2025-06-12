Дипломатична гра? Чи готує Ізраїль удар по Ірану і до чого тут Трамп

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Що свідчить про підготовку Ізраїлю завдати удару по Ірану?

Що стало причиною нової ескалації між країнами?

Чому важлива позиція США і Дональда Трампа?

На що ще вказують витоки про нібито плани Ізраїлю?

Які шанси на початок великої війни на Близькому Сході?

Що відомо про потенційну атаку Ізраїлю на Іран

Про готовність Ізраїлю незабаром завдати удару по Ірану пише ціла низка американських ЗМІ. За словами їхніх джерел, це може ще більше загострити обстановку на Близькому Сході і зірвати зусилля Дональда Трампа щодо укладення нової угоди, яка має перекрити Тегерану шлях до створення ядерної бомби.

Побоювання з приводу можливої атаки і перспективи заходів у відповідь змусили Вашингтон евакуювати посольство в Іраку, членів сімей дипломатів у Кувейті, а також вивести морпіхів із бази американських ВМС у Бахрейні.

Британська морська торговельна організація рекомендувала суднам проявляти обережність у Перській затоці, Ормузькій протоці та Оманській затоці. В її заяві прямо йдеться про зростання напруженості, яка може вилитися в ескалацію на Близькому Сході.

Неясно, наскільки масштабну атаку може готувати Ізраїль і чи готує взагалі. Офіційні ізраїльські особи та представники Білого дому поки не дають офіційних коментарів.

Протягом кількох місяців ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху переконував Трампа дати "добро" на удари по Ірану. До цього навесні президент США відхилив інший план атаки, наполягаючи на тому, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном.

Його спецпредставник Стів Віткофф усе ще планує участь у шостому раунді американо-іранських переговорів. Очікується, що він відбудеться найближчої неділі в Омані. Напередодні Трамп заявив, що США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю. А на питання, чому було ухвалено рішення про евакуацію дипломатів і виведення військових, відповів: "Вам доведеться це побачити".

Який удар у відповідь може готувати Іран

Іранські військові та члени уряду, за даними західних медіа, вже обговорили відповідь на можливий удар Ізраїлю. Повідомляється, що Тегеран розробив план негайного контрудару з використанням сотень балістичних ракет.

Причому погрози спрямовані не тільки на адресу Ізраїлю. Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде вчора заявив, що США зазнають важких втрат у разі провалу переговорів про ядерну угоду.

"Америка буде змушена покинути регіон, тому що всі її військові бази знаходяться в межах нашої досяжності. І ми без вагань націлимося на них у країнах перебування", - заявив він.

До цього у вівторок глава Центрального командування США Майкл Е. Курілла повідомив, що передав Трампу і міністру оборони Піту Хегсету "широкий спектр варіантів" для потенційного удару по Ірану. Природно, іранські офіційні особи були обурені.

Сьогодні Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше за майже 20 років схвалила резолюцію, у якій ідеться про те, що Іран протягом багатьох років не виконує зобов'язань щодо інспекцій своєї ядерної програми. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі попереджав, що таке рішення "змусить Іран діяти рішуче".

Яке місце ядерної програми Ірану в конфлікті з Ізраїлем

Країни були партнерами з 1950-х років, але дружба закінчилася з ісламською революцією в Ірані 1979 року. Відтоді іранські лідери виступають за знищення Ізраїлю і підтримують такі угруповання, як ХАМАС, "Хезболла" і єменських хуситів.

Тривалий час конфлікт тлів на умовно низькому рівні. Ізраїль здебільшого проводив точкові операції, а Іран діяв через своїх проксі в Лівані та Секторі Газа.

Перше пряме зіткнення відбулося у квітні 2024 року. Тоді Іран масовано атакував ракетами та дронами у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранській дипмісії в Дамаску. У липні в самому серці іранської столиці ліквідували ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханію, після чого в жовтні було проведено ще одну серію ракетних атак і авіаударів.

Нинішня ескалація пов'язана з пильною увагою до ядерного потенціалу Ірану. Ізраїль давно вважає створення атомної зброї загрозою своєму існуванню. І неодноразово попереджав, що атакує ядерну програму, щойно Тегеран вийде на "фінішну пряму".

За оцінками багатьох експертів, ядерна програма Ірану сильно просунулася відтоді, як Трамп у 2018 році вивів США з ядерної угоди. Існує думка, що зараз вона за крок від того, щоб досягти збагачення урану до рівня, достатнього для створення 10 боєголовок.

Створення самої атомної бомби може зайняти кілька місяців. Але високопоставлені чиновники Ізраїлю вважають уже досягнутий прогрес неприйнятним і погрожують ударами по ядерних об'єктах Ірану. На їхню думку, просто зараз є "золотий шанс" вирішити проблему. Зокрема після розгрому ключових союзників Тегерана в регіоні та серйозного ослаблення іранської ППО після ударів восени 2024 року.

Як Трамп відмовляє Ізраїль від ударів по Ірану

Раніше Ізраїлю вже приписували диверсії проти ядерної програми Ірану. Вважається, що він стоїть за ліквідацією п'яти іранських учених-атомників із 2010 року. А в 2021 році Тегеран звинуватив його в організації вибуху на ключовому підприємстві зі збагачення урану.

Масштабна повітряна атака Ізраїлю стала б крайнім варіантом, який насправді складно реалізувати успішно. Атомні об'єкти розкидані по всьому Ірану, а останніми роками найважливіші з них були переміщені під землю. Та й розвідка зазначає, що удари по ядерних об'єктах лише затримають, але не позбавлять противника можливості створити атомну бомбу. А ще таку атаку ускладнює необхідність дозаправки ізраїльської бойової авіації в повітрі.

Ізраїльський дипломат і аналітик Аркадій Міл-Ман сумнівається, що така атака можлива незабаром.

"Кілька днів тому була розмова між Натаньяху і Трампом. І витоки в наших ЗМІ говорять, що президент США однозначно вимагав не заважати переговорному процесу і не бомбити іранську ядерну програму", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

За його словами, треба враховувати недільний раунд американо-іранських переговорів в Омані.

"Зрозуміло, що американці готуються до нього. Висловлювання Трампа, з одного боку, дуже песимістичні, з іншого боку, іноді оптимістичні. Складно сказати, що точно відбувається в переговорному процесі. А та мізерна інформація, яка є, зокрема заяви іранців про готовність нібито бити по американських базах та Ізраїлю, - це все, на мою думку, про тиск у переговорному процесі між Америкою та Іраном", - підкреслив співрозмовник.

Чи наважиться Ізраїль атакувати ядерні об'єкти Ірану

Союзниками Ірану на Близькому Сході вважаються шиїтські сили в Лівані, Ємені та Іраку. Довгий час найсильнішою з них була ліванська "Хезболла", яку серйозно послабило ізраїльське вторгнення в Ліван восени 2024 року. А з падінням режиму Башара Асада в Сирії також було втрачено єдиного союзника на державному рівні.

Ймовірно, свою роль могли б зіграти єменські хусити. Вони регулярно запускають балістичні ракети і дрони по Ізраїлю, а також атакують комерційні судна в Червоному морі. Також в Ірану теплі відносини з Росією, хоча її війна проти України, найімовірніше, обмежить можливості надати допомогу.

На боці Ізраїлю виступають США і Велика Британія. Крім того, що їхні сили брали участь у перехопленні іранських ракет і дронів, було посилено присутність американських військових. Прямо зараз в Аравійському морі перебуває авіаносець Carl Vinson з понад 60 літаками на борту, включно з новітніми винищувачами-невидимками F-35. Ще кілька десятків одиниць бойової авіації, ймовірно, готові прийти на допомогу союзнику.

Не виключено, що Ізраїль може вести якусь підготовку, вважає Міл-Ман.

"Але складно припустити, що він зважиться бомбити ядерні об'єкти без будь-якого розуміння з американського боку", - розповів він виданню.

Але на цьому етапі аналітик оцінює гучні заяви як частину переговорів щодо ядерної угоди.

"Ну що з того, що Іран націлиться на американські бази? Іранці не почнуть війну проти американців, інакше ті просто їх знищать і на цьому все закінчиться. Сторони вже кілька разів казали про провал переговорів, але все одно сідають за стіл. Тому що мета Трампа - продовжувати йти переговорним треком. Принаймні, поки не побачить, що не досяг потрібних результатів. Лише тоді, напевно, задумається про те, як діяти інакше. Але поки що все перебуває в переговорній площині", - зазначив Міл-Ман.

З цих причин є серйозні сумніви щодо того, що масована атака на Іран узагалі відбудеться і розв'яжеться нова війна на Близькому Сході. І тому поки немає про що говорити в контексті розвитку подій і можливих наслідків.

"Тут дуже простий момент. Якщо Трамп вимагав від Натаньяху не атакувати Іран, а я вірю, що так і було, Ізраїль не зможе піти проти Америки, тому що залежить від неї з дуже багатьох питань. Та й не факт, що Ізраїль може самостійно впоратися з такою військовою операцією. Звичайно, тут звучать різні голоси. Але поки що, я думаю, навряд чи будуть якісь військові дії. А те, що риторика стає агресивнішою, - це зрозуміла частина тиску на Іран", - підсумував експерт.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос оцінює ймовірність війни в 50-60% з потенціалом зростання до 80-90% у разі провалу американо-іранських переговорів 15 червня.

Він звертає увагу на дані американської розвідки, опубліковані в медіа, про плани Ізраїлю атакувати ключові іранські ядерні об'єкти Фордо і Натанз. І на те, що ці плани підтверджуються відпрацюванням ізраїльськими ВПС операцій із залученням винищувачів F-35 і F-15, а також розвідувальних дронів.

Але й Семиволос допускає, що поширювана в американських ЗМІ інформація може бути частиною дипломатичної гри з тиском на Іран напередодні зустрічі в Омані. Оскільки повномасштабна війна на Близькому Сході не потрібна адміністрації Трампа.

"Війна суперечить інтересам Трампа з кількох причин. По-перше, швидких результатів досягти неможливо. По-друге, ресурсів для повномасштабної війни не вистачає. По-третє, фактор виборів і внутрішні заворушення в США ускладнюють політичну підтримку війни. Американська громадськість здебільшого проти нових конфліктів на Близькому Сході. До того ж, успіх відносин США з країнами Перської затоки, зокрема Саудівською Аравією та ОАЕ, залежить від запевнень Трампа, що регіон залишиться стабільним", - йдеться в його дописі на каналі Центру близькосхідних досліджень у Telegram.

При підготовці тексту використовувалися публікації The New York Times, Bloomberg, CBS News і NBC News, коментар директора Центру близькосхідних досліджень (AMES) Ігоря Семиволоса, а також ексклюзивний коментар ізраїльського дипломата й аналітика Аркадія Міл-Мана для РБК-Україна.