Дипломатическая игра? Готовит ли Израиль удар по Ирану и при чем тут Трамп

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Что говорит о подготовке Израиля нанести удар по Ирану?

Что стало причиной новой эскалации между странами?

Почему важна позиция США и Дональда Трампа?

На что еще указывают утечки о якобы планах Израиля?

Каковы шансы на начало большой войны на Ближнем Востоке?

Что известно о потенциальной атаке Израиля на Иран

О готовности Израиля в скором времени нанести удар по Ирану пишет целый ряд американских СМИ. По словам их источников, это может еще больше накалить обстановку на Ближнем Востоке и сорвать усилия Дональда Трампа по заключению новой сделки, которая должна перекрыть Тегерану путь к созданию ядерной бомбы.

Опасения по поводу возможной атаки и перспективы ответных мер вынудили Вашингтон эвакуировать посольство в Ираке, членов семей дипломатов в Кувейте, а также вывести морпехов с базы американских ВМС в Бахрейне.

Британская морская торговая организация рекомендовала судам проявлять осторожность в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе. В ее заявлении прямо говорится о возросшей напряженности, которая может вылиться в эскалацию на Ближнем Востоке.

Неясно, насколько масштабную атаку может готовить Израиль и готовит ли вообще. Официальные израильские лица и представители Белого дома пока не дают официальных комментариев.

В течение нескольких месяцев израильский премьер Биньямин Нетаньяху убеждал Трампа дать "добро" на удары по Ирану. До этого весной президент США отклонил другой план атаки, настаивая на том, что хочет договориться о ядерной сделке с Ираном.

Его спецпредставитель Стив Уиткофф все еще планирует участие в шестом раунде американо-иранских переговоров. Ожидается, что он пройдет в ближайшее воскресенье в Омане. Накануне Трамп заявил, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие. А на вопрос, почему было принято решение об эвакуации дипломатов и выводе военных, ответил: "Вам придется это увидеть".

Какой ответный удар может готовить Иран

Иранские военные и члены правительства, по данным западных медиа, уже обсудили ответ на возможный удар Израиля. Сообщается, что Тегеран разработал план немедленного контрудара с использованием сотен баллистических ракет.

Причем угрозы направлены не только в адрес Израиля. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде вчера заявил, что США понесут тяжелые потери в случае провала переговоров о ядерной сделке.

"Америка будет вынуждена покинуть регион, потому что все ее военные базы находятся в пределах нашей досягаемости. И мы без колебаний нацелимся на них в странах пребывания", - заявил он.

До этого во вторник глава Центрального командования США Майкл Э. Курилла сообщил, что передал Трампу и министру обороны Питу Хегсету "широкий спектр вариантов" для потенциального удару по Ирану. Естественно, иранские официальные лица были возмущены.

Сегодня Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые за почти 20 лет одобрил резолюцию, в которой говорится, что Иран на протяжении многих лет не выполняет обязательства по инспекциям своей ядерной программы. Министр иностранных дел Аббас Арагчи предупреждал, что такое решение "заставит Иран действовать решительно".

Каково место ядерной программы Ирана в конфликте с Израилем

Страны были партнерами с 1950-х годов, но дружба закончилась с исламской революцией в Иране в 1979 года. С тех пор иранские лидеры выступают за уничтожение Израиля и поддерживают такие группировки как ХАМАС, "Хезболла" и йеменских хуситов.

Долгое время конфликт тлел на условном низком уровне. Израиль в основном проводил точечные операции, а Иран действовал через своих прокси в Ливане и Секторе Газа.

Первое прямое столкновение произошло в апреле 2024 года. Тогда Иран массированно атаковал ракетами и дронами в ответ на израильский авиаудар по иранской дипмиссии в Дамаске. В июле в самом сердце иранской столице был ликвидирован главарь ХАМАС Исмаил Хания, после чего в октябре была проведена еще одна серия ракетных атак и авиаударов.

Нынешняя эскалация связана с пристальным вниманием к ядерному потенциалу Ирана. Израиль давно считает создание атомного оружия угрозой своему существованию. И неоднократно предупреждал, что атакует ядерную программу, как только Тегеран выйдет на "финишную прямую".

По оценкам многих экспертов, ядерная программа Ирана сильно продвинулась с тех пор, как Трамп в 2018 году вывел США из ядерной сделки. Существует мнение, что сейчас она в шаге от того, чтобы достичь обогащения урана до уровня, достаточного для создания 10 боеголовок.

Создание самой атомной бомбы может занять несколько месяцев. Но высокопоставленные чиновники Израиля считают уже достигнутый прогресс неприемлемым и угрожают ударами по ядерным объектам Ирана. По их мнению, прямо сейчас есть "золотой шанс" решить проблему. В том числе после разгрома ключевых союзников Тегерана в регионе и серьезного ослабления иранской ПВО после ударов осенью 2024 года.

Как Трамп отговаривает Израиль от ударов по Ирану

Ранее Израилю уже приписывали диверсии против ядерной программы Ирана. Считается, что он стоит за ликвидацией пяти иранских ученых-атомщиков с 2010 года. А в 2021 году Тегеран обвинил его в организации взрыва на ключевом предприятии по обогащению урана.

Масштабная воздушная атака Израиля стала бы крайним вариантом, который на самом деле сложно реализовать успешно. Атомные объекты разбросаны по всему Ирану, а в последние годы самые важные из них были перемещены под землю. Да и разведка отмечает, что удары по ядерным объектам лишь задержат, но не лишат противника возможности создать атомную бомбу. А еще такую атаку осложняет необходимость дозаправки израильской боевой авиации в воздухе.

Израильский дипломат и аналитик Аркадий Мил-Ман сомневается, что такая атака возможна в скором времени.

"Несколько дней назад был разговор между Натаньяху и Трампом. И утечки в наших СМИ говорят, что президент США однозначно требовал не мешать переговорному процессу и не бомбить иранскую ядерную программу", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, нужно учитывать воскресный раунд американо-иранских переговоров в Омане.

"Понятно, что американцы готовятся к нему. Высказывания Трампа, с одной стороны, очень пессимистичны, с другой стороны, иногда оптимистичны. Сложно сказать, что точно происходит в переговорном процессе. А та скудная информация, которая есть, в том числе заявления иранцев о готовности якобы бить по американским базам и Израилю, - это все, на мой взгляд, про давление в переговорном процессе между Америкой и Ираном", - подчеркнул собеседник.

Решится ли Израиль атаковать ядерные объекты Ирана

Союзниками Ирана на Ближнем Востоке считаются шиитские силы в Ливане, Йемене и Ираке. Долгое время самой сильной из них была ливанская "Хезболла", которую серьезно ослабило израильское вторжение в Ливан осенью 2024 года. А с падением режима Башара Асада в Сирии также был потерян единственный союзник на государственном уровне.

Вероятно, свою роль могли бы сыграть йеменские хуситы. Они регулярно запускают баллистические ракеты и дроны по Израилю, а также атакуют коммерческие суда в Красном море. Также у Ирана теплые отношения с Россией, хотя ее война против Украины, скорее всего, ограничит возможности оказать помощь.

На стороне Израиля выступают США и Великобритания. Кроме того, что их силы участвовали в перехвате иранских ракет и дронов, было усилено присутствие американских военных. Прямо сейчас в Аравийском море находится авианосец Carl Vinson с более 60 самолетами на борту, включая новейшие истребители-невидимки F-35. Еще несколько десятков единиц боевой авиации, вероятно, готовы прийти на помощь союзнику.

Не исключено, что Израиль может вести какую-то подготовку, считает Мил-Ман.

"Но сложно предположить, что он решится бомбить ядерные объекты без какого-либо понимания с американской стороны", - рассказал он изданию.

Но на данном этапе аналитик оценивает громкие заявления как часть переговоров по ядерной сделке.

"Ну что с того, что Иран нацелится на американские базы? Иранцы не начнут войну против американцев, иначе те просто их уничтожат и на этом все закончится. Стороны уже несколько раз говорили о провале переговоров, но все равно садятся за стол. Потому что цель Трампа - продолжать идти по переговорному треку. По крайней мере, пока не увидит, что не достиг нужных результатов. Только тогда, наверное, задумается о том, как действовать иначе. Но пока все находится в переговорной плоскости", - отметил Мил-Ман.

По этим причинам есть серьезные сомнения насчет того, что массированная атака на Иран вообще состоится и развяжется новая война на Ближнем Востоке. И поэтому пока не о чем говорить в контексте развития событий и возможных последствий.

"Тут очень простой момент. Если Трамп требовал от Натаньяху не атаковать Иран, а я верю, что так и было, Израиль не сможет пойти против Америки, потому что зависит от нее по очень многим вопросам. Да и не факт, что Израиль может самостоятельно справиться с такой военной операцией. Конечно, здесь звучат разные голоса. Но пока, я думаю, вряд ли будут какие-то военные действия. А то, что риторика становится агрессивнее, - это понятная часть давления на Иран", - подытожил эксперт.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос оценивает вероятность войны в 50-60% с потенциалом роста до 80-90% в случае провала американо-иранских переговоров 15 июня.

Он обращает внимание на данные американской разведки, опубликованных в медиа, о планах Израиля атаковать ключевые иранские ядерные объекты Фордо и Натанз. И на то, что эти планы подтверждаются отработкой израильскими ВВС операций с привлечением истребителей F-35 и F-15, а также разведывательных дронов.

Но и Семиволос допускает, что распространяемая в американских СМИ информация может быть частью дипломатической игры с давлением на Иран накануне встречи в Омане. Поскольку полномасштабная война на Ближнем Востоке не нужна администрации Трампа.

"Война противоречит интересам Трампа по нескольким причинам. Во-первых, быстрых результатов достичь невозможно. Во-вторых, ресурсов для полномасштабной войны не хватает. В-третьих, фактор выборов и внутренние беспорядки в США осложняют политическую поддержку войны. Американская общественность в основном против новых конфликтов на Ближнем Востоке. К тому же, успех отношений США со странами Персидского залива, в частности Саудовской Аравией и ОАЭ, зависит от заверений Трампа, что регион останется стабильным", - говорится в его посте на канале Центра ближневосточных исследований в Telegram.

При подготовке текста использовались публикации The New York Times, Bloomberg, CBS News и NBC News, комментарий директора Центра ближневосточных исследований (AMES) Игоря Семиволоса, а эксклюзивный комментарий израильского дипломата и аналитика Аркадия Мил-Мана для РБК-Украина.